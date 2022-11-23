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中日海洋事務高級別磋商 京：敦促日方停止一切侵犯主權行徑

國情動向 11:27 2022/11/23

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中日兩國周二（22日）以視像方式，舉行海洋事務高級別磋商機制第十四輪磋商。中方重申在東海、釣魚島及南海問題上的立場，敦促日方停止一切侵犯中方主權的行徑。

據中國外交部發布的公告，外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，和日本外務省亞洲大洋州局局長船越健裕，共同主持本輪磋商；雙方多個部門分別派員參加。

中日雙方一致同意，認真落實兩國領導人曼谷會晤達成的重要共識，就涉海問題加強對話溝通，妥善管控矛盾分歧，持續推進涉海務實合作和人員交流。

中方重申在東海、釣魚島及南海問題上的立場，敦促日方尊重中國領土主權和安全關切，停止一切侵犯中方主權的行徑，停止採取導致局勢複雜化的行動，避免影響海上局勢穩定。

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中方也對近期日方在台海問題上的消極言論和錯誤做法表達強烈不滿，強調台灣問題涉及中日關係政治基礎和基本信義，要求日方務必重信守諾，妥善處之；並再次對日本向海洋排放核污染水計劃表達關切，敦促日方審慎處理福島核污染水問題。

雙方達成多項共識，包括加快開通直通電話的後續工作，盡早建成並啟用電話；進一步合作打擊海上跨境犯罪；深化海上搜救領域務實合作；同意積極開展應對海洋塑料垃圾的雙多邊合作；繼續共同打擊非法捕魚，開展北太平洋漁業資源養護、鰻魚資源保護等方面合作。

雙方原則同意，明年適當時候舉行中日海洋事務高級別磋商機制第十五輪磋商。

責任編輯：易燕丹

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