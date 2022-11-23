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據報中國暫停採購部分俄原油 等待美歐限價措施細節

國情動向 11:50 2022/11/23

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外電引述業內人士透露，中國原油買家暫停採購部分俄羅斯原油，等待美國牽頭對俄羅斯石油實施限價措施的細節，看看能否取得更有利的價格。

七大工業國(G7)計劃本周三（23日）公布針對俄羅斯原油出口的油價上限。據彭博社報道，了解情況的貿易商指出，幾船12月裝運的俄羅斯ESPO原油仍然沒有賣出，在確切價格上限水平進一步明確前，賣家和中國買家對達成交易都猶豫不決。

報道稱，據一份文件指，歐盟建議在實施俄羅斯石油價格上限之前增加45天的過渡期，這就與美國和英國先前宣布的安排取得一致。對於航運服務的條款，歐盟的立場也有鬆動。各國外交官定於今日開會進行討論。

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由於柴油產量高、運輸距離短，ESPO原油受到中國獨立煉廠的歡迎。貿易商說，許多市場參與人士即便不正式支持價格上限，但似乎對參考這個價格上限持開放態度，只要與當前價格沒有嚴重脫節。

然而，如果上限設得太低，那麼負責航運和保險費的一方（根據合同條款，可以是買方或賣方）則可能需要向非歐盟提供商尋求相關服務，因而令整個過程複雜化，極大改變交易的經濟效益。

此外，鑑於俄羅斯威脅將對實施價格上限制裁的國家斷供石油，華爾街分析師的主流觀點是，價格上限一旦生效將乾擾供應，進而抬升油價，這恰恰是以美國為首的西方石油消費大國不樂見的局面。

責任編輯：李冰琪

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