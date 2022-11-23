《阿凡達2》內地定檔12月16日 同步北美上映

20世紀影業官方今日（23日）正式宣布，《阿凡達2：水之道》中國內地正式定檔，12月16日同步北美上映。

作為影史最具影響力的電影系列之一，《阿凡達》在2009年問世後便在全世界引發現象級熱潮，以近30億美元的票房稱雄全球票房榜。

據悉，這一部的故事繼續聚焦潘多拉星球和納美人，Jake和Nyteri一家人為主角，時間定在第一部的14年之後，前作的男女主已經定居下來，並組建了家庭，電影的中心圍繞在他們的孩子身上。

這部重點是水下戲份，該劇導演占士金馬倫（James Cameron）稱要在水下完成大量、高質量的動作捕捉，克服了許多技術難關，展現了絕美的水下世界。

另外，與上一部更多的絢麗畫面炫技不同，這一部將更多的描寫人物和感情，走文戲路線。

占士金馬倫稱：「我們的目標是在情感基礎上講述一個極其引人入勝的故事。」

需要注意的是，媒體爆料《阿凡達2》的製作成本高達2.5億美元，卡梅隆自己也表示，最終票房得到影史榜單得第三、四位（北美票房8億美元、全球票房20億美元左右）才能回本。

此外，早前內地網友熱議《阿凡達2》電影僅在香港和台灣地區上映，對此十分羨慕。網友們十分希望《阿凡達2》可以在內地上映。

責任編輯：李冰琪