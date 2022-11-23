  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

河南安陽工廠大火釀38死 疑涉違規操作4人被警方控制 

社會熱點 13:55 2022/11/23

分享：

分享：

河南安陽凱信達商貿有限公司廠房大火，造成38死2傷。經初步判定，事故起因是企業人員違規操作，電焊引發火災。目前共有4人被公安部門控制。

安陽市政府昨晚召開新聞發布會，市長高永表示，正在對遇難人員進行身份確認和善後工作。公安部門已控制事發公司2名犯罪嫌疑人、尚鑫服裝有限公司2名負責人。

「這宗事故造成重大人員傷亡，教訓十分深刻。」 高永說，下一步將妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任。當局亦會立即在全市範圍內開展地毯式、拉網式安全隱患排查和專項整治，緊盯事故易發多發重要部位和薄弱環節，切實加強重點行業領域安全監管，強化應急管理。

河南安陽工廠大火增至38死2傷 習近平要求嚴肅追究責任（更新版）

另外，安陽市消防救援支隊政委呂軍通報，這宗火災事故暴露出企業主體責任落實不到位，對員工消防安全教育培訓不夠，沒有有效開展滅火和應急疏散演練；企業消防安全意識淡薄，員工無證違規進行電焊作業。之後將扎實開展火災隱患排查整治，最大限度地降低火災風險。

安陽市委書記就火災事故致歉

安陽市委書記袁家健則起身鞠躬，代表安陽市委、市政府，向所有遇難者表示沉痛的哀悼，向所有遇難者家屬、受傷人員表示誠摯的慰問，向全市人民作出深刻檢討，向全社會作出誠懇道歉。

他強調，將深刻反思，深刻警醒，汲取教訓、舉一反三，進一步強化風險意識和底線思維，時刻繃緊防範化解風險這根弦，扛牢抓好安全生產主體責任，堅決防範和遏制重特大事故發生，全力保障人民群眾生命財產安全。

火警在周一（21日）下午4時許發生，消防接報後，立即派員趕赴現場開闢外部救生通道，組織人員疏散，89名群眾先後從火場成功逃生。當局累計出動63輛消防車、240名指戰員參與救人滅火，經過18小時完成救災。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

長沙摩天大樓整棟陷火海 據稱無人傷亡（有片）
2022/09/16
長沙摩天大樓整棟陷火海 據稱無人傷亡（有片）
長春餐廳起火釀17死3傷 初步查明石油氣罐洩露 負責人被控制（有片）
2022/09/28
長春餐廳起火釀17死3傷 初步查明石油氣罐洩露 負責人被控制（有片）
【突發】上海地鐵巨響爆火光 官方指供電設備故障正搶修（有片）
2022/11/11
【突發】上海地鐵巨響爆火光 官方指供電設備故障正搶修（有片）
河南安陽工廠大火增至38死2傷 習近平要求嚴肅追究責任（更新版）
2022/11/22
河南安陽工廠大火增至38死2傷 習近平要求嚴肅追究責任（更新版）

你可能感興趣

長沙摩天大樓整棟陷火海 據稱無人傷亡（有片）
17:12 2022/09/16
長沙摩天大樓整棟陷火海 據稱無人傷亡（有片）
長春餐廳起火釀17死3傷 初步查明石油氣罐洩露 負責人被控制（有片）
22:38 2022/09/28
長春餐廳起火釀17死3傷 初步查明石油氣罐洩露 負責人被控制（有片）
【突發】上海地鐵巨響爆火光 官方指供電設備故障正搶修（有片）
10:26 2022/11/11
【突發】上海地鐵巨響爆火光 官方指供電設備故障正搶修（有片）
社會民生 意外事故 災禍種類 火災 河南省

上一篇文章

鄭州富士康傳衝突 警出動催淚彈 原因疑似是這個（有片）

下一篇文章

《阿凡達2》內地定檔12月16日 同步北美上映
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

汪小菲怒罵不想再為大S家繳電費 原來台灣一度電要這個價
汪小菲怒罵不想再為大S家繳電費 原來台灣一度電要這個價
一線城市防疫續收緊 深圳搭地鐵須48小時陰性證明 上海停辦汽車論壇
一線城市防疫續收緊 深圳搭地鐵須48小時陰性證明 上海停辦汽車論壇
疫情攀升上海防疫升級 抵滬五天內不得進入餐飲等公共場所
疫情攀升上海防疫升級 抵滬五天內不得進入餐飲等公共場所
【內地疫情】河南一屋苑喊話外來者：格殺勿論 就地正法（有片）
【內地疫情】河南一屋苑喊話外來者：格殺勿論 就地正法（有片）
鄭州富士康傳衝突 警出動催淚彈 原因疑似是這個（有片）
鄭州富士康傳衝突 警出動催淚彈 原因疑似是這個（有片）
國家衛健委：持續整治層層加碼 「該取消的要堅決取消」
國家衛健委：持續整治層層加碼 「該取消的要堅決取消」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款