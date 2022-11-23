河南安陽工廠大火釀38死 疑涉違規操作4人被警方控制 

河南安陽凱信達商貿有限公司廠房大火，造成38死2傷。經初步判定，事故起因是企業人員違規操作，電焊引發火災。目前共有4人被公安部門控制。

安陽市政府昨晚召開新聞發布會，市長高永表示，正在對遇難人員進行身份確認和善後工作。公安部門已控制事發公司2名犯罪嫌疑人、尚鑫服裝有限公司2名負責人。

「這宗事故造成重大人員傷亡，教訓十分深刻。」 高永說，下一步將妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任。當局亦會立即在全市範圍內開展地毯式、拉網式安全隱患排查和專項整治，緊盯事故易發多發重要部位和薄弱環節，切實加強重點行業領域安全監管，強化應急管理。

河南安陽工廠大火增至38死2傷 習近平要求嚴肅追究責任（更新版）

另外，安陽市消防救援支隊政委呂軍通報，這宗火災事故暴露出企業主體責任落實不到位，對員工消防安全教育培訓不夠，沒有有效開展滅火和應急疏散演練；企業消防安全意識淡薄，員工無證違規進行電焊作業。之後將扎實開展火災隱患排查整治，最大限度地降低火災風險。

安陽市委書記就火災事故致歉

安陽市委書記袁家健則起身鞠躬，代表安陽市委、市政府，向所有遇難者表示沉痛的哀悼，向所有遇難者家屬、受傷人員表示誠摯的慰問，向全市人民作出深刻檢討，向全社會作出誠懇道歉。

他強調，將深刻反思，深刻警醒，汲取教訓、舉一反三，進一步強化風險意識和底線思維，時刻繃緊防範化解風險這根弦，扛牢抓好安全生產主體責任，堅決防範和遏制重特大事故發生，全力保障人民群眾生命財產安全。

火警在周一（21日）下午4時許發生，消防接報後，立即派員趕赴現場開闢外部救生通道，組織人員疏散，89名群眾先後從火場成功逃生。當局累計出動63輛消防車、240名指戰員參與救人滅火，經過18小時完成救災。

責任編輯：易燕丹

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