內地網友十問衞健委 質疑內地與香港管控不同

內地疫情持續近3年，一篇名為「十問」的文章昨日於微信朋友圈等社交平台上廣傳，內容是向衛健委提出有關防疫政策的10條問題，但目前原文已無法查看，發布文章的公眾號「長安課堂」亦被封號。此外，問題裡還涉及質疑香港與內地防控為何不同。

「十問」文章內容包括：質疑衛健委對於新冠患者的治療方案做了多少工作？歷史上產生的任何流感病毒有被人類消滅了的嗎？如果沒有，我們憑什麽又可以消滅新冠病毒哪？如果消滅不了新冠病毒，要付出什麽代價才能對一個看不見摸不著的病毒進行清零哪？一輪輪核酸檢測到底有多大用處哪？

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還有針對新冠疫苗的效用、解除管控的標準和多名專家已經證實omicron的毒性很低了，為什麽還要管控一個並不致命的疾病？

而關於香港，文章稱，「因為製度不同，人口稠密程度遠高於內地的香港從來就沒有做過全員核酸檢測，而且已經放開管控幾個月了，香港社會目前一切正常，發生醫療擠兌了嗎？為什麽香港都沒發生醫療擠兌，內地就要這麽擔心所謂的醫療擠兌哪？難道香港沒有老人和孩子嗎？」

該文章的閱讀量達到了10萬以上，網友留言指：「預判這麽好文章會被和諧」「以防被和諧掉，已經截圖」「我已經很久沒有看到知名專家發聲了」「很難不認同很難不點贊；願真的有人能站出來回答這些問題」。

責任編輯：李冰琪