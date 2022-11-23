鄭州富士康傳衝突 警出動催淚彈 原因疑似是這個（有片）

網傳富士康河南鄭州廠區發生暴力衝突，員工和警方大打出手，警方出動催淚彈，有員工受傷。外媒引述目擊者說法指，此次衝突是員工抗議未付薪資與擔心疫情擴散傳染。

警動用催淚彈 工人用滅火器反擊

據路透社報道，網傳影片顯示，在受富士康鄭州廠，自稱是富士康員工的一群人拆毀障礙物並與身穿防護衣的當局人員發生爭執。百多人聚在戶外，並與數十名身穿防護衣人員對峙，這些人員據稱是警察。一些影片顯示，員工抱怨被供應的伙食不佳，另一些人則抱怨沒有領到工廠承諾發出的獎金。

路透無法立即驗證影片的真實性，富士康也未立即回覆置評請求。

據彭博，根據目擊抗議行動的影片內容，富士康員工在今天凌晨幾小時從宿舍湧出，推擠穿過穿白色防護衣的人員，人數遠遠超過防護人員。

另一段影片顯示，幾名穿防護衣的人員用棍棒毆打一個躺在地上的人。圍觀群眾大喊「打、打」，成群結隊的群眾擠過路障。一度還有幾個人圍住一輛警車，開始搖晃車輛並咆哮。

衝突原因據稱是抗議未付薪資與擔心染疫

另據推特網民轉述，在半夜時分，現場已失控，維護治安的工作人員與富士康員工打起來。到了凌晨五點，警方使用了催淚彈，富士康工人使用滅火器反擊。

彭博指出，根據目擊者的說法，這次衝突發生在午夜，是抗議未付薪資與擔心疫情擴散傳染。一些員工受傷，而防暴警察23日已抵達現場恢復秩序。

在另一段影片中，憤怒的員工在一間會議室包圍一名安靜、低頭的管理人員，表達不滿與質疑他們新冠檢測的結果。報道說，不清楚這段會面是發生在何時。其中一名男性員工說：「我真的很害怕這個地方，我們現在可能都篩陽。你們是在讓我們送死。」

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彭博說，富士康的代表人員不願對此事件置評。

富士康鄭州廠是全世界最大iPhone組裝廠，聘僱約20萬名員工。月初，富士康鄭州廠爆發疫情，大批工人離廠徒步返鄉。

責任編輯：尹航

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