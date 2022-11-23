疫阻物流 山東蔬菜賣不掉只能扔 官媒籲「勿讓加碼傷農」

秋冬本是蔬菜能大賣的時期，但由於物流受阻，農業縣山東曹縣的菜賣不出去，農民只好直接把將近十萬斤菜毀掉。中央級報刊《農民日報》發文稱，曹縣情況並非孤例，「勿讓（防疫措施）加碼傷農」。

外地運菜車需提前報備 本地運菜車司機返程需隔離

《農民日報》刊出題為「農民緣何毀菜？勿讓加碼傷農」的評論文章。文章開頭提及山東曹縣的農民，因為客商沒辦法來收，菜賣不出去，而把近十萬斤的蔬菜毀掉的事件。

文章引述相關媒體報道，雖然並沒有新冠肺炎疫情高風險區，但能夠進入曹縣韓集鎮拉菜的貨商卻寥寥無幾：

凡是外地來拉菜的車，必須提前三天進行報備，而鄭州和西北五省份等地的貨車，即便提前報備也過不來；

凡是本地貨車拉菜外出，即便不經過疫情風險區，回鄉後也要居家隔離七天。

因此，曹縣蔬菜的「出縣」之路阻礙重重。

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文章並指，曹縣蔬菜面臨的窘境並非孤例。近期，多地都有蔬菜滯銷的現象。而來自亞洲交易規模最大的專業農產品批發市場——北京新發地市場的一份調查報告顯示，從10月底到11月初，蔬菜的地頭價與市場價走勢相反，一些品類的蔬菜地頭價從一元跌至幾毛、甚至幾分，而新發地市場的蔬菜價格按週上漲了9.03%。調查報告列舉的諸多原因中，「貨車司機在檢查站排隊時間過長，核酸過期重採重排」位列其中。

文章直指，顯然，疫情中的「交通梗阻」已成蔬菜滯銷中不可忽視的重要因素。

文章表示，需要更加精準的落實「二十條」疫情防控優化調整措施，應當有更具有人情味和創造性的辦法，應當有更大的責任感和擔當。「到底是一家的菜賣出去重要，還是一縣的疫情防控更重要？」

《農民日報》由農業農村部主管，是中央級綜合性媒體機構。

責任編輯：尹航

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