北京小區封控無家可歸 外賣騎手街頭流浪3日

北京疫情未見回落，當地有外賣騎手發文求助，表示因小區封控不准進出，與其他約15名騎手在外流浪3天，希望能找到夜晚住宿的地方。據悉，信息發佈後，外賣騎手所屬平台已安排酒店入住，且相關費用由平台負責。

周二（22日）晚間，一名自稱美團外賣騎手的網民在微信發文求助，表示租住的小區20日凌晨開始封控管理，不允許進出。另由於租住地人員密集，房東已經緊急通知他們撤離。

求助信指，他們不知道租住的小區何時能解除封控，也不想失去唯一的收入來源。目前，他與其他約15位騎手同事已經在外流浪3天，期間堅持每天進行核酸檢測，希望熱心人士幫忙提供短租住宿的渠道。由於財力有限，希望房租能控制在每人每晚約50元人民幣（約55港元）。

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信息發出後不久，美團便發布公告，表示已聯絡騎手，並安排了酒店住宿，相關費用由美團承擔。美團還表示，其他有類似情況的騎手，可聯繫所在站點或撥打騎手服務熱線，平台將盡力幫助渡過難關。

據南方都市報消息，該網民的微信簽名信息已改為「美團已經安排住宿，大伙都住下了，謝謝大家關心」。他還在朋友圈發佈影片，顯示獲安排入住有獨立廁所的酒店房間。

責任編輯：易燕丹

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