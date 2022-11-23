  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京小區封控無家可歸 外賣騎手街頭流浪3日

社會熱點 15:47 2022/11/23

分享：

分享：

北京疫情未見回落，當地有外賣騎手發文求助，表示因小區封控不准進出，與其他約15名騎手在外流浪3天，希望能找到夜晚住宿的地方。據悉，信息發佈後，外賣騎手所屬平台已安排酒店入住，且相關費用由平台負責。

周二（22日）晚間，一名自稱美團外賣騎手的網民在微信發文求助，表示租住的小區20日凌晨開始封控管理，不允許進出。另由於租住地人員密集，房東已經緊急通知他們撤離。

求助信指，他們不知道租住的小區何時能解除封控，也不想失去唯一的收入來源。目前，他與其他約15位騎手同事已經在外流浪3天，期間堅持每天進行核酸檢測，希望熱心人士幫忙提供短租住宿的渠道。由於財力有限，希望房租能控制在每人每晚約50元人民幣（約55港元）。

胡錫進也被封控：「北京防控體系面臨前所未有壓力」

一線城市防疫續收緊 深圳搭地鐵須48小時陰性證明 上海停辦汽車論壇

信息發出後不久，美團便發布公告，表示已聯絡騎手，並安排了酒店住宿，相關費用由美團承擔。美團還表示，其他有類似情況的騎手，可聯繫所在站點或撥打騎手服務熱線，平台將盡力幫助渡過難關。

據南方都市報消息，該網民的微信簽名信息已改為「美團已經安排住宿，大伙都住下了，謝謝大家關心」。他還在朋友圈發佈影片，顯示獲安排入住有獨立廁所的酒店房間。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

一線城市防疫續收緊 深圳搭地鐵須48小時陰性證明 上海停辦汽車論壇
今日
一線城市防疫續收緊 深圳搭地鐵須48小時陰性證明 上海停辦汽車論壇
內地新增個案續破2萬 北京籲民眾「宅」過周末
2022/11/19
內地新增個案續破2萬 北京籲民眾「宅」過周末
胡錫進也被封控：「北京防控體系面臨前所未有壓力」
2022/11/21
胡錫進也被封控：「北京防控體系面臨前所未有壓力」
北京新增感染個案破千宗 孫春蘭重慶調研重申「動態清零」
2022/11/22
北京新增感染個案破千宗 孫春蘭重慶調研重申「動態清零」

你可能感興趣

一線城市防疫續收緊 深圳搭地鐵須48小時陰性證明 上海停辦汽車論壇
今日 09:58
一線城市防疫續收緊 深圳搭地鐵須48小時陰性證明 上海停辦汽車論壇
內地新增個案續破2萬 北京籲民眾「宅」過周末
10:57 2022/11/19
內地新增個案續破2萬 北京籲民眾「宅」過周末
胡錫進也被封控：「北京防控體系面臨前所未有壓力」
16:48 2022/11/21
胡錫進也被封控：「北京防控體系面臨前所未有壓力」
網絡熱話 社會民生 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 微信 酒店 住宿 美團外賣 外賣

下一篇文章

疫阻物流 山東蔬菜賣不掉只能扔 官媒籲「勿讓加碼傷農」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內地疫情】河南一屋苑喊話外來者：格殺勿論 就地正法（有片）
【內地疫情】河南一屋苑喊話外來者：格殺勿論 就地正法（有片）
汪小菲怒罵不想再為大S家繳電費 原來台灣一度電要這個價
汪小菲怒罵不想再為大S家繳電費 原來台灣一度電要這個價
疫情攀升上海防疫升級 抵滬五天內不得進入餐飲等公共場所
疫情攀升上海防疫升級 抵滬五天內不得進入餐飲等公共場所
鄭州富士康傳衝突 警出動催淚彈 原因疑似是這個（有片）
鄭州富士康傳衝突 警出動催淚彈 原因疑似是這個（有片）
一線城市防疫續收緊 深圳搭地鐵須48小時陰性證明 上海停辦汽車論壇
一線城市防疫續收緊 深圳搭地鐵須48小時陰性證明 上海停辦汽車論壇
國家衛健委：持續整治層層加碼 「該取消的要堅決取消」
國家衛健委：持續整治層層加碼 「該取消的要堅決取消」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款