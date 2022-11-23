山東寧夏先後發生「跪壓脖頸」事件 官方：已介入調查（有片）

繼早前寧夏發生藍馬甲人員跪壓一名男子，聲稱其違反防疫規定之後，內地再出現山東有城管跪壓貨車司機脖頸，引發網民憤怒。官方回應指已介入調查。

據中新社報道，網傳視頻顯示，太原市小店區多名城管執法人員周一（21日）與一男子發生衝突。一群人將司機制服在地，其中一名戴紅袖章的工作人員單腿跪壓男子頭部。不少網友認為，疫情期間民眾生活不易，貨車車主如果有違規行為，可以按照規定處理，沒有必要採取如此暴力的手段。另外，也有網友質疑，城管不是警察，沒有扣人和抓人的權力。

對此，太原市小店區政府辦公室發布情況通報稱，當時小店區小店街辦聯合執法隊在小店區昌盛東街鳳凰北路口執法過程中，與輕型廂式貨車車主王某某發生肢體衝突，後衝突雙方均報警。目前，當地公安機關和紀委監委已介入調查，將根據調查結果依法依規嚴肅處理。

對於太原市小店區政府辦公室的通報，網友評論說，把民眾從車上拖下來跪壓頭部，不該被描述為「肢體衝突」，希望政府能夠公平嚴肅處理。

此前，網上流傳影片顯示，一名身穿藍馬甲（藍色背心）的防疫人員對一名戴口罩的黑衣男子大聲訓斥：「警告你一次，站在牆邊，面向牆，雙手扶牆，雙手張開，兩腿叉開……」

該事件發酵後，寧夏銀川市興慶區通報指，該被隔離的彭姓男子違反防疫隔離規定，擅自離開隔離房間由消防通道下樓，從酒店1樓後門衝出。執勤警察發現後立即追趕，在距離隔離酒店50米左右處將其攔住。

通報又指，影片中身著藍背心的防疫人員為銀川公安機關參與維護疫情防控秩序的警察，其他兩名身著制服人員分別是警察和輔警。「針對處置過程中出現的執法問題，當事警察已向彭某當面賠禮道歉並取得諒解」。目前，有關部門已成立調查組進行調查，將根據調查結果依法依規嚴肅處理。

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責任編輯：袁瑋婧