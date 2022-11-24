人幣中間價上調80點至近一週高點 人行或將二次降準

週四人民幣兌美元中間價報7.1201元，較上一交易日上調80個基點，升至近一週高點。國常會昨日表示，將適時適度運用降準等保持流動性合理充裕。屆時，將是年內第二次降準。

美聯儲會議顯示將放慢加息步伐，美指回落明顯，助力提振今日人民幣中間價。人民幣兌美元在岸價開盤報7.1480，上日收報7.1580。

央視昨日公佈，總理李克強週二主持召開國務院常務會議，部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，鞏固經濟回穩向上基礎。會議提到，加大金融支持實體經濟力度。引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利，繼續做好交通物流金融服務，加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降准等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

按照此前節奏，一般在國常會提前預告的情況下，降準會較快落地。今年4月13日國常會「預告」適時運用將準等貨幣政策工具，兩天後的4月15日人行官宣下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點。

目前，金融機構加權平均存款準備金率為8.1%。

國常會：加大對民企發債支持力度 適時適度運用降准等幣策工具

責任編輯：尹航

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