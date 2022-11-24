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國常會提適時降準 分析料最快本周落地

經濟脈搏 09:54 2022/11/24

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總理李克強主持召開國常會表示，將適時適度運用降準等保持流動性合理充裕。市場預期，人行最快本周五宣布降准。屆時，將是年內第二次降準。

央視昨日公佈，李克強周二主持召開國務院常務會議，部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，鞏固經濟回穩向上基礎。會議提到，加大金融支持實體經濟力度。引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利，繼續做好交通物流金融服務，加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降准等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

中信證券首席經濟學家明明指，四季度是「穩增長」的關鍵時點，但近期受國內外因素影響，10月以來經濟下行壓力凸顯。相信降準很可能會在未來幾日落地，亦可以引導貸款市場報價利率（LPR）下行，進一步穩定房地產市場。他預計，還會有更多政策舉措促進房地產市場健康發展。

招聯金融首席研究員董希淼指，降準具有必要性和緊迫性，近期金融數據尤其是居民部門貸款，顯示有效融資需求不足，宏觀經濟面臨較大下行壓力。當前亦都具備降準空間，中國貨幣政策加大對實體經濟支持的同時，一直保持穩健，並未超發貨幣，目前金融機構加權平均存款準備金率為8.1%，還處於相對較高水平，10月CPI按年上漲2.1%。通脹壓力亦都不大。

他認為，降準將起到三個作用，包括向金融機構釋放流動性；降低金融機構資金成本；傳遞明確的政策信號，進一步穩定市場信心和預期。12月LPR特別是5年期以上LPR亦有望下降。

10月內地多項經濟指標出現回落，如10月份社會消費品零售總額按年下降0.5%，相比上月回落3個百分點；1-10月投資增速為5.8%，相比上月回落0.1個百分點。

國常會：加大對民企發債支持力度 適時適度運用降准等幣策工具

責任編輯：尹航

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