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內地新增感染破三萬 多地要求外地來返者3天內不進餐廳商場

社會熱點 10:24 2022/11/24

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內地昨日（23日）新增3927本土確診及27517宗本土無症狀感染，共計31444宗。多地調整關於外地來返人員的疫情防控措施，包括來（返）未滿3天人員，不得進入餐廳、商場等。

江西宜春：

外地來（返）人員抵達宜春後須落實「三天三檢」，對未按時完成核酸檢測的人員賦黃碼。

倡導廣大市民近期非必要不離宜，不與來（返）宜未滿3天人員聚餐聚會。來（返）宜未滿3天人員，不得參加聚餐聚會，不得進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、商場超市、農貿市場、美容美髮、洗（足）浴、室內健身、歌舞娛樂、游藝廳、網吧、密室劇本殺、棋牌室等公共場所。

江西上饒：

所有外地入饒人員抵饒後自覺落實「3天2檢」（含落地檢，市指揮部另有要求的除外），做好自我健康監測，第二次核酸結果未出前，不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，不乘坐公共交通工具。對未按時完成核酸檢測的人員賦黃碼提醒。

通告還寫道，倡導廣大市民近期非必要不離饒，不與入饒未滿3天人員聚餐聚會。入饒未滿3天人員，不得進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、商場超市、農貿市場、美容美髮、洗（足）浴、室內健身、歌舞娛樂、游藝廳、網吧、密室劇本殺、棋牌室等公共場所。

內地網友十問衞健委 質疑內地與香港管控不同

海南三亞：

對所有來海南且「健康碼」為綠碼的人員，將在「健康碼」「地點碼」等展示界面顯示來海南未滿3天的標記提示；滿3天後「健康碼」仍為綠碼的取消標記提示。未滿3天人員，不得去餐飲酒吧、超市賣場（包括菜市場）、休閑娛樂（包括歌舞廳、卡拉OK、影劇院、網吧、密室劇本殺、游藝廳、棋牌室、洗浴等）、文體設施（包括圖書館、健身房等）等室內人群聚集場所。

海南陵水：

來陵水未滿3天者，不得去餐飲酒吧、超市賣場(包括菜市場)、休閑娛樂(包括歌舞廳、卡拉OK、影劇院、網吧、密室劇本殺、游藝廳、棋牌室、洗浴等)、文體設施(包括圖書館、健身房等)等室內人群聚集場所。

疫情攀升上海防疫升級 抵滬五天內不得進入餐飲等公共場所

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浙江舟山：

省內市外來返人員，須落實「3天2檢」（前3天完成兩次核酸檢測，且兩次核酸檢測間隔24小時）。省外來（返）人員，需在抵達後落實「三天三檢三不」要求，進入舟山後1.5小時內完成「落地檢」，在第2、3天每天完成一次核酸檢測。3天內不參加聚餐、聚會等聚集性活動，不進入人群密集場所（商場超市、農貿市場、健身娛樂場所等）和重點機構（學校、培訓機構、養老和托幼機構、監所等），不乘坐公共交通工具。後續按照常態化核酸檢測要求，每72小時自覺完成1次核酸檢測。

責任編輯：尹航

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