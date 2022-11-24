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上海迪士尼明起重開 旅行平台搜索量上漲78%

社會熱點 13:04 2022/11/24

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上海迪士尼樂園明日（25日）起重新開放。消息發佈後，內地旅遊平台有關迪士尼的搜索量上漲78%。關注開園信息的人群中，上海本地遊客佔近九成。

自10月31日暫時關閉後，上海迪士尼度假區今日宣布，上海迪士尼樂園將於11月25日恢復運營，玩具總動員酒店也將重開。

同程旅行數據顯示，開園的消息發布半小時內，平台上有關「上海迪士尼」的搜索較前日同一時段上漲78%。上海迪士尼樂園酒店及度假區周邊酒店搜索熱度也隨之上漲，區域酒店搜索量較昨日同一時段上漲33%。在關注迪士尼開園信息的人群中，有近90%的遊客來自上海本地。

另外，攜程平台數據顯示，消息發布後，「迪士尼」相關瞬時訪問量環比大漲5倍，同步帶動上海城市搜索熱度上升超30%。

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上海迪士尼表示，上海迪士尼樂園和玩具總動員酒店的重新開放，標誌著度假區全面恢復運營。此前，上海迪士尼已於上周四（17日）啟動第一階段的重新開放，迪士尼小鎮、星願公園和上海迪士尼樂園酒店已恢復運營。

遊客入園需持48小時核酸證明

園方表示，將繼續落實限流和其他各項防疫運營舉措。部分景點、現場娛樂演出、餐廳和商店將有可能暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現。

阿凡達續集年底上映 上海迪士尼推全球首個主題展（多圖）

所有遊客必須嚴格遵循各項防疫措施，包括到達度假區時測溫、出示綠色「隨申碼」，在進入樂園與相關場所時掃「場所碼」，並在遊玩過程中佩戴口罩、保持安全距離等。

同時根據所在區疫情防控部門的最新要求，自25日起，所有進入上海迪士尼樂園的遊客必須出示48小時內核酸檢測陰性證明，進入上海迪士尼度假區其他區域的遊客出示72小時內核酸檢測陰性證明。

責任編輯：易燕丹

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