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【世界盃2022】阿根廷爆冷輸波 廣東球迷胸悶氣短急求醫

社會熱點 15:22 2022/11/24

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2022卡塔爾世界盃C組首輪，沙特阿拉伯爆冷以2:1反勝勁旅阿根廷。廣州有球迷在阿根廷輸波後，出現胸悶氣短等症狀，緊急前往醫院就診。

據人民日報健康客戶端，廣東省梅州市中醫醫院在本届世界盃首日，同步開設「世界盃綜合症門診部」。該院主治醫生張彥中介紹，門診的主治醫生都是醫院足球隊成員，更能共情球迷的情緒。

他透露，開幕至今，已接診6、70名患者。阿根廷爆冷後，部分球迷出現胸悶氣短等症狀，「因為熬夜、吃宵夜、喝啤酒等也可能會有消化道、心血管方面的問題，我們專門為球迷開通綠色通道，多學科聯合會診。」

「世界盃綜合症」主要是指在觀看世界盃期間，因部分球迷熬夜觀看球賽、產生較大情緒起伏等，導致胃腸道、心血管、腦血管及呼吸系統疾病突然增多的現象。

有球迷到梅州市中醫醫院「世界盃綜合症門診部」就診。

梅州有「中國現代足球之鄉」之稱，而門診的創意就源於上屆世界盃。當地一名老球迷因德國隊小組賽被淘汰而失眠，翌日上班時出現頭暈、噁心等症狀，右手也無法活動。隨後被梅州中醫院確診為「植物神經功能紊亂」。

張彥中表示，目前來就診的患者以男性球迷居多，因連續熬夜、情緒波動導致失眠、內臟功能紊亂、焦躁等多種症狀。醫院主要採用中醫傳統療法，包括中藥調理、針灸等，並整合院內急症、內分泌、推拿等其他科室共同會診。

他續稱，「世界盃綜合症門診」除方便球迷就診外，同時宣傳熬夜等造成的健康問題，符合中醫的「治未病」理念。

責任編輯：易燕丹

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