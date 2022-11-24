  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】中紀委發文曝光 有官員賭波欠債入獄

社會熱點 15:39 2022/11/24

分享：

分享：

賭波在世界盃期間討論度飆升。中央紀委國家監委網站今日發文《莫讓賭球毀了年輕幹部》，介紹多個案例，有人在網絡賭波中欠下債務近2000萬元（人民幣，下同），有人更因欠債入獄。

為交通違法人員謀利 非法收受錢款

「80後」幹部陳科，原是廣西南寧公安局一名警長。

陳科的轉變始於2014年巴西世界盃。與朋友一起看球的他，抱著「玩一玩」的心態在博彩網站注冊賬號，從五十、一百元開始，不斷加大投注力度，輸的次數也越來越多，不僅輸光積蓄、賠上房子，還欠下高額賭債。

為了還債，陳科在工作中開始主動接觸涉嫌交通違法的當事人，以幫助其免於吊銷駕駛證等名義收取「好處費」。經紀檢監察機關調查，2019年1月至2020年11月，陳科利用職務便利，為20餘名交通違法人員謀取利益，非法收受錢款共計60余萬元。

【世界盃2022】阿根廷爆冷輸波 廣東球迷胸悶氣短急求醫

今年2月，陳科因犯受賄罪被判處有期徒刑二年四個月，並處罰金15萬元。

一邊對著手機下注 一邊為群眾辦理業務

「90後」幹部鍾垚楨大學期間就涉賭。他到浙江省嘉興市不動產登記服務中心經濟技術開發區分中心工作後，更加痴迷，甚至在窗口辦理登記時一邊對著手機下注，一邊為群眾辦理業務。據紀檢監察機關辦案人員介紹，鍾垚楨在網絡賭球中欠下債務近2000萬元，僅打印其流水賬目就使用了近兩包A4紙。

文章介紹，面對催債壓力，鍾垚楨伙同同事利用職務便利，通過違規開具「無房證明」等手段，收取房產中介及其客戶的「好處費」，給國家稅收造成嚴重損失。目前，鍾垚楨涉嫌職務犯罪案件已在嘉興市秀洲區人民法院開庭審理。

【世界盃2022】大使稱中國元素如繁星照亮卡塔爾 網民：就缺國足

此外，雲南省玉溪市撫仙湖保護開發投資有限責任公司原黨組成員、總經理，1981年出生的張宇，也是被賭球毀了的幹部。

經紀檢監察機關調查，2016年10月至2021年9月，張宇與公司同事參照手機軟件給出的歐洲杯、世界杯、歐洲五大聯賽賠率，以買球隊輸贏的方式進行賭球，並通過微信結算賭資，涉案賭資共計190873.33元。張宇於今年4月被開除黨籍，其涉嫌職務違法犯罪問題已移交檢察機關審查起訴。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
罪案 中紀委 經濟 世界盃 大學 博彩 賭波

下一篇文章

【世界盃2022】阿根廷爆冷輸波 廣東球迷胸悶氣短急求醫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

北京小區封控無家可歸 外賣騎手街頭流浪3日
北京小區封控無家可歸 外賣騎手街頭流浪3日
鄭州富士康傳衝突 警出動催淚彈 原因疑似是這個（有片）
鄭州富士康傳衝突 警出動催淚彈 原因疑似是這個（有片）
汪小菲怒罵不想再為大S家繳電費 原來台灣一度電要這個價
汪小菲怒罵不想再為大S家繳電費 原來台灣一度電要這個價
內地網友十問衞健委 質疑內地與香港管控不同
內地網友十問衞健委 質疑內地與香港管控不同
【內地疫情】河南一屋苑喊話外來者：格殺勿論 就地正法（有片）
【內地疫情】河南一屋苑喊話外來者：格殺勿論 就地正法（有片）
一線城市防疫續收緊 深圳搭地鐵須48小時陰性證明 上海停辦汽車論壇
一線城市防疫續收緊 深圳搭地鐵須48小時陰性證明 上海停辦汽車論壇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款