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廣東多地搶建方艙醫院 傳惠來縣下令遷墳徵地惹議

社會熱點 17:52 2022/11/24

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廣東本土疫情未見回落，省政府加快方艙醫院建設。網傳為落實「每個縣區必須建設一個方艙醫院」的要求，惠來縣發公告號召當地村民遷墳騰地，引發熱議。

上周六（19日）起，網傳一份由廣東省惠來縣神泉鎮人民政府發出，並加蓋公章的「緊急遷墳公告」，稱為貫徹落實省委關於「每個縣區必須建設一個方艙醫院」的要求，全力推進惠來縣方艙醫院建設項目，根據兩份「徴地預公告」文件的要求，在神泉鎮神農村被徵地範圍內（土名「東埔」）的墳墓現需全部遷移。

公告指，相關範圍內的墳主或者墳主親屬，需於公告發布之日起2日內，自行完成遷墳，「逾期未遷出的視為無主墳處理，將統一組織進行遷移。由此引起的一切後果和法律責任，由墳主或者墳主親屬自行負責。」

針對公告內容，有內地自媒體撥打通告上的聯繫人電話進行確認，鎮執法隊方隊長證實公告文件屬實，表示「政府現在已經要這樣規劃了，為我們這地方人民群眾的生命健康，所以，不遷的話，到時候也會採取一些其他措施。」

事件引發熱議，有人批評「老祖宗都不放過」、「死人都不得安穩呀！」、「給2天的時間，不一定能遷完呀」。

廣東昨日新增9,296宗本土個案，廣州仍佔最多，錄8837宗。市衛健委通報，廣州已啟用19個方艙醫院，指定28家三級綜合醫院以「院包館」形式接管方艙醫院，實施分類救治。截至22日，廣州方艙醫院開放床位近7萬張，用於收治無症狀感染和輕型患者。

責任編輯：易燕丹

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