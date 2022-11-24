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交通運輸部：堅決防止疫情通過交通物流環節傳播擴散

國情動向 20:17 2022/11/24

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交通運輸部表示，堅決防止疫情通過交通物流環節傳播擴散，堅決防止過度通行管控問題反彈。

據交通運輸部網站，今日（24日），國務院物流保通保暢工作領導小組總指揮、交通運輸部部長李小鵬主持召開總指揮（全體）調度會議。

會議指出，當前全國疫情呈現「點多、面廣、頻發」特點，疫情防控形勢仍然嚴峻複雜。近期，部分地區進一步收緊交通物流疫情防控措施，一些地方依然存在貨車通行層層加碼、「一刀切」過度通行管控問題，交通物流保通保暢面臨反彈壓力，要高度重視、高度警醒、高度負責，切實增強高效統籌疫情防控和交通物流保通保暢工作的行動自覺，持之以恆抓好交通物流保通保暢工作。

一要科學精準做好疫情防控工作，嚴格執行優化調整後的疫情防控措施，落實落細交通物流運營單位、樞紐場站、從業人員防控舉措，堅決防止疫情通過交通物流環節傳播擴散。

二要加大典型問題通報曝光力度，切實做到「五個嚴禁」，暢通群眾投訴渠道，堅決防止過度通行管控問題反彈。

三要堅持多措並舉協同聯動，全力做好能源糧食等重點物資供需對接，堅決保障運輸安全暢通。

四要切實做好郵政快遞末端服務，嚴格規範郵政快遞基礎設施關停關閉行為，保障突發情況下郵政快遞穩定運行，堅決打通城市物流配送末端環節。五要及時建設啟用應急物資中轉站，加強統籌規劃和運營管理，堅決保障涉疫地區重點物資有序中轉運輸。

責任編輯：袁瑋婧

 

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