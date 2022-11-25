內地增逾3.2萬新症續創歷史新高 官媒指傳播範圍或再擴大

內地昨日（24日）新增3041宗本土確診及29654宗本土無症狀感染，合計32695宗，續創歷史新高。新華社昨晚發文稱，疫情傳播範圍和規模或進一步擴大，必須堅持防疫不動搖不走樣。

新華社文章稱，當前，部分地區疫情處於高位並呈上升趨勢，受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大。

文章指出，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針一以貫之，這三個「堅定不移」是黨中央科學研判國內外疫情形勢後提出的明確要求，各地必須堅決貫徹落實。

文章稱，猶豫不決就會錯失疫情防控先機，增加後期防控難度，疫情對經濟社會發展的影響也將成倍放大。

文章指出，對新發疫情區域「圍住、撈干、撲滅」，提升混管陽性風險處置效率，高質量推進方艙醫院和隔離場所建設，對判定的密接人員及時管控，快檢、快轉、快隔、快解，刻不容緩採取堅決果斷措施，才能避免戰線擴大、時間延長。

發生疫情的地區要準確劃分風險區域，有序組織核酸檢測，有效管控風險人群，嚴格規範隔離工作。

文章也提到，防止一刀切、層層加碼。嚴防「一封了之」和「一放了之」兩種過度傾向，把有限的防控資源用在最重要的防控工作上，不斷築牢疫情防線。

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責任編輯：尹航

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