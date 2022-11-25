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網傳廣州海珠有人搶救護車衝出封控 官方這樣回應

社會熱點 10:23 2022/11/25

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廣州海珠區延續強化疫情防控措施至本周日，網傳區內有人搶救護車衝出封控。內媒引述廣州市相關部門表示，這是謠言，涉事車輛為套牌假冒救護車，目前已被抓獲。

昨日（24日），一張廣州交警部門指揮攔截「救護車」的截圖在網絡上流傳，有網民根據該截圖編造傳言稱「有人搶了救護車衝出封控區」。

網傳截圖（內媒圖片）

記者從廣州市相關部門獲悉，海珠區並未發生居民搶救護車衝卡的案件，交警部門指揮攔截的涉事車輛為套牌假冒救護車，目前交警部門已將該車抓獲。

廣州市公安局指揮中心宣傳處處長許欣在昨日的疫情防控新聞發布會上表示，近日，在一些疫情防控管控區域內，有些群眾挪動圍蔽水馬、擅自外出；有些群眾不遵守管控秩序，隨意串格；有些甚至聚集衝卡，走出管控區之外，涉嫌違反國家疫情防控法律法規。

據統計，從10月23日至今，公安機關已查處涉疫違法犯罪案件148宗。

許欣表示，公安機關將一如既往依法打擊暴力抗拒疫情防控措施、侵犯醫務人員和防疫人員安全、擾亂衛生醫療秩序、故意傳播病毒、核酸檢測造假、造謠傳謠、聚集滋事、哄抬物價、詐騙錢財等妨害疫情防控的違法犯罪行為，切實保障人民群眾生命財產安全。

內地增逾3.2萬新症續創歷史新高 官媒指傳播範圍或再擴大

傳廣州海珠區爆大規模示威反封控 警用高壓水槍驅散（有片）

責任編輯：尹航

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罪案 廣州 廣州市 疫情 網絡熱話 傳染病 請願示威

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