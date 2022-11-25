英國以安全風險為由 禁止在「敏感地點」安裝中國製閉路電視

英國政府以安全風險為由，要求具敏感性質的政府部門大樓，停止安裝中國企業生產的閉路電視鏡頭，同時切斷現有相關設備與核心電腦網絡的連接，並考慮徹底移除。 新指令適用於所有受中國安全法規管轄的公司所製造的閉路電視鏡頭。

英國內閣辦公室主任杜永敦（Oliver Dowden）向國會發書面聲明，指當局審查政府機構閉路電視系統的潛在安全風險後，認為基於對英國的威脅，以及有關系統的能力和連接性能不斷提升，需要加強管制。

「因此各部門已接獲指示，若有關企業受中國國家情報法約束，應停止將其生產的鏡頭安裝到敏感地點。」杜永敦說，安全問題一直是政府敏感地點的優先考慮，正採取行動防止任何安全風險變成現實。

英國以國安為由 勒令中企出售當地芯片廠多數股權

英國新政府據報把中國稱為威脅 北京：抱守舊思維害人害己

此前，英國隱私保護組織「老大哥觀察」（Big Brother Watch）稱，大多數英國公共機構使用中企海康威視或大華製造的閉路電視攝影機。今年7月，67名國會議員敦促倫敦政府，禁止販售或使用它們製造的監控設備。海康威視否認有關指控，強調不會把資料轉交第三方，會與英國政府接觸了解相關決定。

這次英國政府的新指令並未徹底封殺兩家公司，但針對依中國法律必須與北京安全單位分享情報的企業，英國政府不鼓勵在境內使用其製造的「視訊監控系統」。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁