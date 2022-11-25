孫春蘭重慶調研 强調精準高效落實防控措施

國務院副總理孫春蘭到重慶調研，強調要精準高效落實各項防控措施，落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，一鼓作氣早日打贏防控殲滅戰。

據新華社報道，孫春蘭連日來帶領工作組在重慶調研指導疫情防控工作，到疫情較重社區、方艙醫院、隔離點、核酸檢測點、高校和保通保暢單位，實地考察防控措施落實情況，並每晚召開工作組專題會研判疫情形勢。

重慶官截車大鬧外地人傳播病毒 警告唔走即拘留（有片）

北京新增感染個案破千宗 孫春蘭重慶調研重申「動態清零」

孫春蘭表示，要落實黨中央和國務院決策部署，加強資源力量統籌，分類施策、集中攻堅，力爭用最短時間控制疫情，盡快恢復正常生產生活秩序。

她又指出，要根據檢測結果完善核酸篩查方案，優化轉運流程，科學分類收治陽性感染者，將資源力量進一步向疫情較重地區傾斜，盡快拔點攻堅、擴大成效。同時要加強養老院、高校、監所等重點場所和郵遞、保供等流動人員的風險排查，及時堵住防控漏洞。

報道指，經過各方面共同努力，重慶疫情防控取得階段性成效，防控工作效率不斷提升，全市社會面新發感染者佔比從63%下降至8%，城口、奉節、萬盛等6個區縣基本實現社會面清零。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁