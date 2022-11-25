  • 23°C
香港時間 : 20221125日 (週五) 14:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】中國法國工商會發聲明 呼籲真正落實二十條

經濟脈搏 12:38 2022/11/25

分享：

分享：

法國駐華使館官方微博昨日公佈中國法國工商會的聲明，內容指，防疫二十條措施實際執行結果並未達到駐華法國企業的預期。商會呼籲中國政府真正落實二十條措施政策，取消不必要和過度的限制。

法國駐華使館官方微博公佈，中國法國工商會注意到，自優化防控工作的二十條措施宣布以來，實際執行結果並未達到駐華法國企業的預期。商會呼籲中國政府真正落實二十條措施政策，取消不必要和過度的限制。

聲明中指出，在內地的商務出差仍受嚴重限制，在國內城市間的出差極其困難，很多企業對「進博會」都取消或減少參加人數。很多城市都有層層加碼的現像，如北京的健康寶不明原因彈窗，難以進出北京；上海出台的「加強來滬人員健康管理」對外地人設很下很多困難。至於廣州、成都、重慶、武漢等其它城市，亦都各有不同要求，嚴重影響業務正常往來。

聲明中還提到，中法國際間往來仍受限；城市內本地商務活動受限趨勢愈來愈嚴重。

商會重申法國企業希望看到，在不久的將來制定明確的戰略，盡快走出「動態清零」政策。中國對於法國企業來講仍然具有舉足輕重的作用，仍然是法國企業、法國品牌增長和創新的重要動力。為使中法兩國貿易和雙向投資得以持續和發展，透明、可預期和公平的營商環境必不可缺。

新疆一住宅樓火災釀10死 官方強調該樓為低風險區居民可下樓

網傳廣州海珠有人搶救護車衝出封控 官方這樣回應

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
微博 法國 貿易 商會 疫情 中國市場 地緣政治 貿易戰

下一篇文章

國常會提適時降準 分析料最快本周落地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
【內地疫情】中國法國工商會發聲明 呼籲真正落實二十條
【內地疫情】中國法國工商會發聲明 呼籲真正落實二十條
鄭州富士康爆疫致員工流出 地方政府籲退伍軍人及黨員進廠
鄭州富士康爆疫致員工流出 地方政府籲退伍軍人及黨員進廠
國辦要求加大政策力度 支援200多萬未落實就業去向應屆畢業生
國辦要求加大政策力度 支援200多萬未落實就業去向應屆畢業生
國常會提適時降準 分析料最快本周落地
國常會提適時降準 分析料最快本周落地
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款