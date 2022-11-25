【內地疫情】中國法國工商會發聲明 呼籲真正落實二十條

法國駐華使館官方微博昨日公佈中國法國工商會的聲明，內容指，防疫二十條措施實際執行結果並未達到駐華法國企業的預期。商會呼籲中國政府真正落實二十條措施政策，取消不必要和過度的限制。

法國駐華使館官方微博公佈，中國法國工商會注意到，自優化防控工作的二十條措施宣布以來，實際執行結果並未達到駐華法國企業的預期。商會呼籲中國政府真正落實二十條措施政策，取消不必要和過度的限制。

聲明中指出，在內地的商務出差仍受嚴重限制，在國內城市間的出差極其困難，很多企業對「進博會」都取消或減少參加人數。很多城市都有層層加碼的現像，如北京的健康寶不明原因彈窗，難以進出北京；上海出台的「加強來滬人員健康管理」對外地人設很下很多困難。至於廣州、成都、重慶、武漢等其它城市，亦都各有不同要求，嚴重影響業務正常往來。

聲明中還提到，中法國際間往來仍受限；城市內本地商務活動受限趨勢愈來愈嚴重。

商會重申法國企業希望看到，在不久的將來制定明確的戰略，盡快走出「動態清零」政策。中國對於法國企業來講仍然具有舉足輕重的作用，仍然是法國企業、法國品牌增長和創新的重要動力。為使中法兩國貿易和雙向投資得以持續和發展，透明、可預期和公平的營商環境必不可缺。

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責任編輯：尹航

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