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交通運輸部：堅決防止過度通行管控問題反彈

社會熱點 13:10 2022/11/25

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國家交通運輸部表示，將按照優化防控二十條措施，做好疫情防控和交通物流保通保暢工作，全力保障交通網絡暢通、物資運輸暢通、末端配送暢通，堅決防止過度通行管控問題反彈。

交通運輸部舉行11月份例行記者會，該部新聞發言人舒馳稱，近期國內疫情形勢依然嚴峻復複雜，部分地區對貨車通行層層加碼、過度通行管控問題仍時有發生，河南等地蔬菜運輸不暢的問題引發社會關注，交通物流保通保暢工作面臨反彈壓力。

國家衛健委：持續整治層層加碼 「該取消的要堅決取消」

交通運輸部：堅決防止疫情通過交通物流環節傳播擴散

舒馳表示，交通運輸部將加強交通物流網絡運行監測分析，科學精準實施貨車通行管控措施，堅持24小時值班值守，暢通各級應急運輸保障電話。針對貨車司機、物流企業反映的層層加碼、 「一刀切」等過度通行管控問題，立即督促整改，堅決防止過度通行管控問題反彈。

另外，當局將聚焦糧食蔬菜、能源、民生物資、醫療防控物資、重點產業鏈供應鏈原材料，以及外貿產品等運輸需求，確保產運銷各環節銜接有序、流通順暢，保障重點物資運輸車輛順暢通行。

同時嚴格規範郵政快遞基礎設施關停關閉行為，對確需關停關閉的，提前向社會公布，並採取措施盡快恢復，全力保障郵政快遞末端服務有序運轉。對已經關停的郵政快遞分撥中心和營業網點，滿足解封條件的要盡快解封。

責任編輯：易燕丹

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