  • 23°C
香港時間 : 20221125日 (週五) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吳亦凡強姦等罪數罪併罰 坐監十三年後再驅逐出境 

社會熱點 15:56 2022/11/25

分享：

分享：

華裔加拿大籍藝人吳亦凡（Kris Wu）強姦、聚眾淫亂案今日一審宣判。法院表示，數罪併罰，決定對吳亦凡執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。網民評論稱，見證了內地娛樂圈歷史。

今日（25日）上午，北京朝陽法院一審公開宣判被告人吳亦凡強姦、聚眾淫亂案，對其以強姦罪判處有期徒刑十一年六個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪並罰，決定執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。

內媒解釋指，吳亦凡要執行完主刑後，再被驅逐出境。

經審理查明，被告人吳亦凡於2020年11月至12月間，在其住所先後趁三名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行與之發生性關係；2018年7月1日，吳亦凡在其住所，伙同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。朝陽區人民法院認為，吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法並罰。根據吳亦凡犯罪的事實、犯罪的性質、情節和危害後果，法庭遂作出上述判決。

加拿大駐華大使館官員旁聽了宣判。

吳亦凡生於廣東省廣州市，曾以藝名Kris在南韓出道，曾是男子組合EXO成員及分隊EXO-M隊長；2014年後轉往中國內地發展。2021年因涉嫌強姦案被刑事拘留、批准逮捕並在中國內地遭全網封殺。

吳亦凡判決結果瞬時登上微博熱搜，網民稱「第一次見偶像進監獄被判13年，見證歷史」。此則評論獲得逾3萬點讚。

吳亦凡強姦案昨閉門開庭審理 將擇期宣判

吳亦凡涉嫌強姦被批捕 或面臨最高10年刑期（第三版）

警方證實吳亦凡曾「食」女網紅 但案中有案

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
南韓 加拿大 吳亦凡 罪案

上一篇文章

內地部分市縣調增抗疫財政支出 深圳龍崗調增3.3億

下一篇文章

據報鄭州富士康逾2萬新員工離職 月底全面復產恐難達標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

富士康鄭州廠勞資雙方達初步共識 大規模抗爭受控 蘋果派人駐廠
富士康鄭州廠勞資雙方達初步共識 大規模抗爭受控 蘋果派人駐廠
廣東多地搶建方艙醫院 傳惠來縣下令遷墳徵地惹議
廣東多地搶建方艙醫院 傳惠來縣下令遷墳徵地惹議
內地增逾3.2萬新症續創歷史新高 官媒指傳播範圍或再擴大
內地增逾3.2萬新症續創歷史新高 官媒指傳播範圍或再擴大
新疆一住宅樓火災釀10死 官方強調該樓為低風險區居民可下樓
新疆一住宅樓火災釀10死 官方強調該樓為低風險區居民可下樓
【世界盃2022】繼章魚保羅後 中國大熊貓也做出成功「預測」（有片）
【世界盃2022】繼章魚保羅後 中國大熊貓也做出成功「預測」（有片）
內地新增感染破三萬 多地要求外地來返者3天內不進餐廳商場
內地新增感染破三萬 多地要求外地來返者3天內不進餐廳商場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款