吳亦凡強姦等罪數罪併罰 坐監十三年後再驅逐出境 

華裔加拿大籍藝人吳亦凡（Kris Wu）強姦、聚眾淫亂案今日一審宣判。法院表示，數罪併罰，決定對吳亦凡執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。網民評論稱，見證了內地娛樂圈歷史。

今日（25日）上午，北京朝陽法院一審公開宣判被告人吳亦凡強姦、聚眾淫亂案，對其以強姦罪判處有期徒刑十一年六個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪並罰，決定執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。

內媒解釋指，吳亦凡要執行完主刑後，再被驅逐出境。

經審理查明，被告人吳亦凡於2020年11月至12月間，在其住所先後趁三名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行與之發生性關係；2018年7月1日，吳亦凡在其住所，伙同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。朝陽區人民法院認為，吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法並罰。根據吳亦凡犯罪的事實、犯罪的性質、情節和危害後果，法庭遂作出上述判決。

加拿大駐華大使館官員旁聽了宣判。

吳亦凡生於廣東省廣州市，曾以藝名Kris在南韓出道，曾是男子組合EXO成員及分隊EXO-M隊長；2014年後轉往中國內地發展。2021年因涉嫌強姦案被刑事拘留、批准逮捕並在中國內地遭全網封殺。

吳亦凡判決結果瞬時登上微博熱搜，網民稱「第一次見偶像進監獄被判13年，見證歷史」。此則評論獲得逾3萬點讚。

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責任編輯：尹航

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