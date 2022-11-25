內地部分市縣調增抗疫財政支出 深圳龍崗調增3.3億

受今年來疫情影響超預期，中國抗疫支出也超出一些地方預期，在最近的預算調整中，一些地方調增了抗疫支出，從千萬元至上億元不等。深圳龍崗增3.3億元（人民幣，下同）。

據第一財經報道，年末將至，中國一些地方為了做到預算收支平衡，根據經濟、收支形勢等變化，進行預算調整。今年以來疫情多發散發，受此影響，一些地方抗疫支出增加。因此，一些地方在預算調整中增加了抗疫支出。

浙江永康市今年預算第二次調整方案的報告顯示，永康市此次調增了本級支出預算，其中衛生健康支出調增了4.5億元，用於疫情支出。

廣東深圳市龍崗區今年第二次預算調整方案的報告顯示，當地通過多種途徑籌集23億元，結合後續防疫工作經費需求，經審核，建議再安排各街道疫情防控工作經費3.3億元。

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北京市門頭溝區今年區級預算調整情況報告稱，調增一般公共預算支出3億元，統籌用於疫情防控等重點新增項目。

調增預算的還有陜西神木市、湖北隨州市、廣西南寧市、浙江省寧海縣、湖南澧縣等。

一些地方在預算調整中，還動用了預備費用於抗疫。比如，山西代縣動用預備費7000萬元，其中用於疫情防控1029萬元。浙江松陽縣動用預備費情況。年初安排預備費5300萬元，經報縣政府同意，動用預備費用於疫情防控補助資金3735萬元。

一位地方財政人士透露，由於一些地方抗疫支出超預期，所以會動用預備費來彌補，但在支出科目上最後都會調劑到衛生健康支出。

中國財政部數據顯示，今年前10個月，全國一般公共預算支出約20.63萬億元，按年增長6.4%。從主要支出科目來看，其中衛生健康支出17538億元，比上年同期增長12.6%，也明顯高於前述平均增速。

責任編輯：李冰琪