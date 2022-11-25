吳亦凡強姦被判刑還沒完 偷逃稅被追繳加罰款共6億

華裔加拿大籍藝人吳亦凡（Kris Wu）因強姦、聚眾淫亂案數罪併罰，被判十三年有期徒刑，附加驅逐出境。這還沒完，吳亦凡還因偷逃稅，要追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計6億人民幣（約6.6億港元）。

據新華社報道，記者當日從稅務部門獲悉，吳亦凡在2019年至2020年期間，采取虛構業務轉換收入性質虛假申報、通過境內外多個關聯企業隱匿個人收入等方式偷逃稅款0.95億元，其他少繳稅款0.84億元。北京市稅務局第二稽查局依據相關法律法規規定，對吳亦凡追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計6.00億元。

據了解，前期，北京市稅務局第二稽查局根據有關方面線索和稅收大數據分析，依法對加拿大籍藝人吳亦凡2019年至2020年期間涉嫌偷逃稅問題開展了稅務檢查。由於吳亦凡大量經營信息、資金往來涉及多家境內外關聯企業，案情較為複雜，北京市稅務部門會同相關稅務機關進行了認真細致的調查，目前案情已經查清。根據相關法律法規規定，吳亦凡被追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計6.00億元。

其中，對其虛構業務轉換收入性質虛假申報偷逃稅款的部分處4倍罰款計3.45億元；對其隱匿個人收入偷逃稅款的部分處5倍罰款計0.42億元。日前，北京市稅務局第二稽查局已依法向吳亦凡送達稅務行政處理處罰決定書。

北京市稅務局有關負責人表示，稅務部門將持續做好文娛領域稅收監管工作，依法嚴肅查處涉稅違法行為，堅決維護中國稅收主權，不斷提升文娛領域從業人員的稅法遵從度，進一步營造法治公平的稅收環境。

吳亦凡強姦等罪數罪併罰 坐監十三年後再驅逐出境

責任編輯：尹航

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