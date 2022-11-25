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人行年內二次降準 料還將繼續實施寬鬆政策

經濟脈搏 21:06 2022/11/25

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人行宣布降低金融機構存款準備金率0.25個百分點，此舉將釋放資金約5,000億元人民幣，用於支持銀行擴大信貸。分析指，內地疫情持續升溫，嚴格的防控措施，使實體經濟和民眾信心受到打擊。降準將提振前兩者，但效果有待觀察。展望明年，預計人行將繼續實施寬鬆政策。

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對於此次降準的目的，人行負責人表示，此次降準的目的有三：一是保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟一攬子政策措施，加大對實體經濟的支持力度，支持經濟質的有效提升和量的合理增長。

二是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。三是此次降準降低金融機構資金成本每年約56億元，通過金融機構傳導可促進降低實體經濟綜合融資成本。

每日經濟新聞引述中信證券首席經濟學家明明表示，中國宏觀經濟面臨一定的下行壓力，第四季經濟運行對全年經濟十分重要。另外一方面，目前來看也需要進一步增強金融支持實體經濟的功能，考慮到當前銀行體系缺少中長期的流動性供給，因此人行實施降準。

中新經緯引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，降準有助於促進銀行信貸政策的更加寬鬆，尤其是在全國6大行支持房地產的大背景下，此次降準對於房地產領域的影響明顯較大，也有助於房地產開發、個人按揭貸款等領域的信貸支持。

未來降準還有一定空間

招聯金融首席研究員董希淼表示，此次降準之後，中國金融機構加權平均存款準備金率為7.8%，還處於相對較高的水準。因此，未來降準還有一定空間。

彭博經濟研究也預計，明年人行將再降準50個基點。還可能將1年期中期借貸便利利率（MLF）下調20個基點。

責任編輯：李冰琪

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