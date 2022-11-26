【內地疫情】封控過百天後 新疆烏魯木齊宣布社會面基本清零

據外媒統計，新疆烏魯木齊在8月10日實施封城，目前已超過100天。週四晚一場帶走10人生命的住宅樓火災，將烏魯木齊再度推上輿論焦點。烏魯木齊今日通報，已實現社會面基本清零，將分階段有序恢復低風險區生活秩序。

據央視新聞，今日（26日）9時，烏魯木齊市人民政府新聞辦公室召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。會上通報：烏魯木齊市已實現社會面基本清零，將分階段有序恢復低風險區生活秩序。

發布會介紹，烏魯木齊市將持續加大保供力度，逐步恢復低風險小區周邊商業網點有序開放。同時，將集中力量做好高風險小區的生活物資保障。

週四19時49分許，烏魯木齊天山區一棟住宅樓發生火災，22時35分許，現場明火被撲滅。事故致10死9傷。網傳封控措施阻礙救火，但官方通報中表示，涉事社區屬低風險，居民可下樓活動。在昨晚的新聞發布會上，烏魯木齊當局表示，經與小區所在街道、社區以及現場消防救援人員反覆核實，小區不存在鐵絲捆綁的問題，樓棟所有住戶門、單元門均未封閉。網上所傳樓層門用鐵絲捆綁的圖片為移花接木、惡意拼接。

據新疆衛健委公佈，新疆昨日（25日）新增21宗確診、946宗無症狀感染者。

新疆一住宅樓火災釀10死 官方強調該樓為低風險區居民可下樓

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責任編輯：尹航

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