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【中美角力】美國禁售華為及中興等中企通訊設備

國情動向 11:15 2022/11/26

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美國聯邦傳播委員會（FCC）週五（25日）宣布禁止進口或銷售被認定具有「不可接受的國家安全風險」的通訊設備，包括中國的華為和中興的產品。中國外交部曾表示，中方堅決反對美方肆意泛化國家安全概念，濫用出口管制措施無理打壓中方企業的做法。

據外媒報道，華為和中興原本就列在聯邦傳播委員會的威脅清單上，此次宣布的新規定進一步禁止這兩家公司未來的設備獲得許可。

這些最終規則還禁止銷售或進口中國監控設備製造公司大華、視頻監控公司杭州海康威視以及電信公司海能達製造的設備。

聯邦傳播委員會主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）在聲明中說：「聯邦傳播委員會致力於保護國家安全，確保靠不住的通訊設備無法在我國境內取得使用許可。」

她還說，委員會正展開防範安全威脅的工作，此次宣布的新規定是其中一環。

聯邦傳播委員會表示，正針對與現有許可相關的未來行動徵求意見。

美方採取一連串行動來限制中國電信公司進入美國網絡，這項規定是最新一項措施。

中國外交部曾表示，中方堅決反對美方肆意泛化國家安全概念，濫用出口管制措施無理打壓中方企業的做法。

【中美科技戰】美以國安為由 擬禁華為中興在美銷售新設備

英媒：美白宮代表為促英棄用華為建5G網絡曾大聲叫嚷5小時

責任編輯：尹航

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