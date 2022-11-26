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官方通報國足前主帥李鐵嚴重違法 正接受調查

社會熱點 12:04 2022/11/26

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湖北省紀委監委通報指，中國國家男子足球隊原主教練李鐵涉嫌嚴重違法，目前接受監察調查。

據湖北省紀委監委網站消息，中國國家男子足球隊前主教練李鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

11月12日，關於李鐵被帶走調查的消息已經在網絡上流傳，引起廣泛關注。

李鐵的微博最後一次更新是7日，由於時值2022年卡塔爾世界盃足球賽前夕，他發文說，「每屆世界盃都會想起曾經我們一起拚過命的時光！總有種感覺，那些日子就像前幾天的經歷，20多年一晃而過，誰又不感嘆我們曾擁有過如此痛快的青春啊！」

李鐵1977年5月18日出生於遼寧省沈陽市，前中國職業足球運動員，場上司職中場。作為運動員退役後，他曾在廣州恆大、河北華夏幸福、武漢卓爾等俱樂部執教及擔任管理層。

2020年1月至2021年12月，李鐵擔任中國國家男子足球隊主教練，因世預賽亞洲區12強賽成績不佳而辭職。當時，他的一些場外表現也引來許多質疑。一是國足在戰平澳洲的賽後新聞發布會上，他作了約半個小時的發言，逐一反駁種種爭議；二是他在個人微博上打廣告，其中有些品牌與國家隊贊助商存在競爭關系，被指「違規帶貨」。​​​

責任編輯：尹航

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