【內地疫情】江蘇徐州：未經溝通 河南鄭州派車送數百人抵徐

江蘇徐州通告稱，昨日凌晨，未經提前溝通，河南鄭州先後三批26輛大巴車載客抵達徐州。經排查，共計排查乘客870人，為鄭州航空港區重點企業離職員工。通告指，絕大部分員工已閉環轉運離開，暫時滯留人員已落實閉環管理，疫情風險總體可控。網傳文件顯示，鄭州富士康跨省運送數百工人抵達江蘇。

徐州新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部通告指出，昨日凌晨，未經提前溝通，鄭州市先後三批26輛大巴車載客抵達徐州。接報警後，市防疫指揮部第一時間開展應急處置。經社會面多種形式深入排查，共計排查乘客870人，為鄭州航空港區重點企業離職員工。根據員工本人意願，截至今日凌晨，絕大部分員工已閉環轉運離徐，相關信息已推送目的地，暫時滯留徐州市人員已落實閉環管理，疫情風險總體可控。

此外，一份落款為「江蘇省疫情防控指揮部」的《關於加強離豫（河南）來蘇（江蘇）人員排查管控工作的通知》在社交媒體流傳。《通知》中稱，11月25日，鄭州組織大巴車，運載數百名富士康公司人員抵達徐州，部分人員抵達徐州後自行離開，去向不明。

▲ 網傳圖片

《通知》中稱，河南省未及時與江蘇省溝通並推送相關信息，轉運後也未進行告知，上述人員可能包含密切接觸者及高風險區人員，給江蘇省帶來極大疫情輸入及擴散風險。同時，河南省還通過列車等方式向江蘇省輸送部分滯留人員。

《通知》提到，請各區市加強河南省來蘇人員排查，立即進行一次「落地檢」，並落實分類分級健康管理措施。

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責任編輯：尹航

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