雲南曲靖17萬人被賦黃碼 官方：與新開核酸檢測企業無關

網傳雲南曲靖有20萬人的健康碼被賦黃碼，而此前，當地新開了一間核酸檢測企業。對於輿論質疑，曲靖疫情防控工作指揮部表示，前述兩件事無任何關聯。曲靖陸續賦黃碼約17萬人，截至11月24日24時已有14.6萬人轉為綠碼。

據「人民日報客戶端」報道，11月16日以來，曲靖市多地先後發生疫情。為快速阻斷病毒傳播遏制疫情擴散，曲靖市疫情防控指揮部通過大數據分析和人工流調溯源，對風險人員進行賦碼管理，陸續賦黃碼約17萬人。賦碼管理後，曲靖市疫情防控指揮部及時發布解碼、轉碼流程公告，組建解碼工作專班，對群眾反映的賦碼訴求和緊急情況轉碼進行處理，同步開通了涉疫民生保障服務熱線，截至11月24日24時已有14.6萬人轉為綠碼。

至於當地新開的一間核酸檢測企業，文章介紹，2022年5月，曲靖市馬龍區投資促進局與昆明盤谷醫學檢驗實驗室有限責任公司開始進行意向性洽談，10月21日曲靖市馬龍區人民政府第20次常務會研究通過了雙方合作協議。該項目計劃在馬龍區紅橋片區（雲南省醫療器械及應急產業園）建設第三方醫學檢驗、衛生檢驗等服務平台。

11月14日，昆明盤谷醫學檢驗實驗室有限責任公司與曲靖市馬龍區人民政府簽訂合作協議，並於當天在曲靖市馬龍區政務局登記注冊曲靖盤谷醫學檢驗實驗室有限責任公司，注冊資本1000萬元，經營範圍為醫療服務、檢驗檢測等內容。目前，該項目正處於建設期，尚不具備生產、經營和服務能力。

據此前通報，自「11.10」疫情以來，曲靖全市累計免費核酸檢測1829.14萬人次，均在曲靖37個核酸檢測實驗室和省級支援實驗室內完成，沒有外送其他第三方檢測機構。網傳「曲靖20萬人賦黃碼」與「曲靖盤谷醫學檢驗實驗室有限責任公司的注冊成立」無任何關聯。

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責任編輯：尹航

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