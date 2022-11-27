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【台灣九合一】民進黨挫敗 國民黨拿下4都 外媒這樣說

國情動向 15:01 2022/11/27

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台灣九合一選舉結果出爐，國民黨成功拿下六都（直轄市）中的4個，包括最關鍵的台北市；執政黨民進黨全線潰敗，黨主席蔡英文請辭。在北京，國台辦表示，選舉結果反映了「島內求和平、求穩定、要過好日子的主流民意」。陸方將繼續團結廣大台灣民眾，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，增進兩岸民眾福祉，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，共創中華民族偉大復興的光明未來。

國台辦：選舉結果反映主流民意

對於今次選舉結果，台媒整理了外媒觀點，包括台灣選民在這次選舉中更關切內政議題，民進黨打出的「恐中牌」沒奏效。

美聯社：台灣地方選舉攸關未來兩年政局，以及民進黨主席蔡英文與國民黨黨主席朱立倫在黨內的地位。儘管在這次選舉中，中國帶來的威脅陰影揮之不去，但顯然台灣選民更關切內政議題。

路透社：國民黨在21縣市當中拿下13席，包括關鍵的台北市，民眾黨在原本由民進黨執政的新竹市勝選，民進黨則拿下5縣市，和上次2018年大選結果大致相近。報導說，在野黨的斬獲顯示民進黨打出的「恐中牌」沒有奏效。

讀賣新聞：蔡英文在選戰終盤訴求強力對抗訴求武力統一的中國，打出「抗中保台」，卻不敵台灣民眾對於防疫政策等內政問題的不滿。主導黨內候選人組合的蔡英文免不了被追究責任。

【台灣九合一選舉】國民黨奪台北等4都 民進黨歷史性潰敗 蔡英文辭黨主席

日本每日新聞：蔡英文若辭去黨主席職務，黨內人馬為了爭取2024年代表參選台灣地區領導人的競爭可能進一步激化。地方選舉與台灣地區領導人大選的關注點畢竟不同，相較於地方選舉關注候選人資歷與在地政策，選民在選台灣地區領導人時則會關注對中國政策等大方向，因此國民黨這次勝利，不見得能轉化為台灣地區領導人大選的優勢。

產經新聞：受物價飆漲、經濟低迷等因素影響，民進黨在這次的九合一選舉陷入苦戰，雖試圖想以「抗中」為選戰焦點以挽回頹勢，但未如願。

【台灣九合一】蔡英文籲選民：用選票決定台灣未來

朝日新聞：民進黨從10月起試圖扭轉頹勢，以「抗中」作為選戰焦點，但是地方選舉選民關注的焦點是遲遲未能平息的疫情、政府如何因應物價飆漲等民生議題，因此無法削弱國民黨在地方上的支持度。

NHK：蔡英文在選舉期間曾說，世界都在看台灣人民在中共二十大之後的首次選舉做了什麼決定，這反映蔡英文想把兩岸關係當做選戰焦點，但結果顯示並未獲得選民認同。報道並說，這場選舉實質上也是蔡政府是否受到選民信任的測試。

責任編輯：尹航

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