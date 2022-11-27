前10月中國工業利潤按年降幅擴大至3% 疫情干擾年內料難好轉

受國內疫情升級、PPI單月轉負等影響，中國前10月工業企業利潤按年降幅進一步擴大至3%，降幅為2020年1至8月以來最大。從行業看，製造業利潤持續負增、上游能源採礦業利潤增速延續收窄。不過，隨著國內保供穩價政策逐漸顯效，部分中下游製造業成本壓力有所緩解，工業企業利潤結果持續改善，其中汽車製造業今年以來累計利潤首次由降轉增。

分析指，疫情難有效控制，多個大城市防控升級情況下，未來工業利潤仍可能繼續承壓。

國家統計局今日發布數據顯示，1至10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額69768.2億元（人民幣，下同），按年下降3.0%，但工業企業營收繼續呈現較快增長，利潤的行業結構也不斷改善，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤大幅增長。

從營收上看，工業企業營收呈現較快增長：1至10月份規模以上工業企業實現營業收入111.78萬億元，按年增長7.6%。

從結構上看，裝備製造業利潤明顯回升：1至10月份，裝備製造業利潤按年增長3.2%，增速較1至9月份加快2.6個百分點，連續6個月回升；10月份當月利潤增長25.9%，實現快速增長。

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另外，電熱氣水業利潤增長加快：1至10月份，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤按年增長15.5%，增速在1至9月份由負轉正的基礎上，進一步加快10.6個百分點。

國家統計局工業司高級統計師朱虹在解讀工業企業利潤數據時表示，總體看，工業企業利潤下降，結構繼續改善，部分中下游行業利潤回升明顯。但也要看到，近期國內疫情散發多發，世界經濟衰退風險加劇，工業企業效益恢復面臨較大壓力。

中信證券固定收益部宏觀研究員李響稱，當前國內疫情形勢仍在經歷考驗，疫情給生產端帶來的擾動或仍舊存在。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，短期能源商品價格存在一定波動，但國內需求整體偏弱並拖累工業品價格，加之部分製造業投入成本維持高位，工業企業利潤繼續承壓。

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責任編輯：尹航

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