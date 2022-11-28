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多地續有民眾抗議封控 BBC稱記者上海採訪被帶走（多圖，有片）

社會熱點 15:19 2022/11/28

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內地重新收緊封控，加上烏魯木齊大火觸發不滿，北京、上海、廣州、成都等多地昨晚（27日）據報再有民眾自發悼念及抗議封控。清華、北大、復旦等多間大學都有類似活動。英國廣播公司（BBC）稱旗下一名記者在上海採訪時被警員帶走，關押數小時才獲釋。負責行動的警員宣稱為記者著想，免他感染疫情。

綜合法新社和路透社報道，中國外交部發言人趙立堅今日在記者發布會上說，註意到BBC的相關報導，但這則報導並沒有反映出真實發生的事情。他指，「根據我們從上海有關部門了解到的情況，他沒有表明自己的記者身份，也沒有自願出示記者證。」趙立堅還呼籲國際媒體在中國要遵守中國的法律和法規。

*更新照片及詳細情況

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上海的烏魯木齊路連續多晚有悼念和抗議活動，在場民眾不少手持白紙作無聲抗議，亦有人高叫口號。有參加者向外媒透露，警方強行帶走部分民眾，事後有人到公安機關大樓外要求放人。疑為了阻止民眾繼續集會，當地政府已拆走烏魯木齊路的路牌，同時在周邊行人路和馬路之間架設大量路障。

BBC一名記者在現場採訪期間，被幾名警員按在地上並鎖上手扣帶走，BBC事後發聲明指，記者被拘押數小時並遭到拳打腳踢，事件令人擔憂。聲明又指，警方後來釋放記者時，解釋是帶走他是為了他好，避免其在人群中感染新冠肺炎。除此之外，當局尚未給出其他理由或道歉。

外媒記者被帶走

在北京，近千民眾昨晚參加遊行大叫「要自由」等口號，被大批警員圍在亮馬河附近，期間一度發生衝突，有路過的司機響按向民眾表達支持。房山區有部分住戶也因不滿長時間封控，在社區內聚集要求解封，並要看守的工作人員解釋封控理由、出示官方的批文，並疑質社區無權下封控的命令。

多地校園也發生類似情況，包括北大、清華、復旦，以及廣州、西安、武漢等的高等院校都有學生抗議。

微博等社交媒體上，對封控政策的批評聲音此起彼落，網民爭相傳播抗議的消息，也有人張貼白紙表達對審查制度的不滿，但很多貼文隨後都被刪除。一些大V將事件的矛頭指向境外，稱部分反華勢力希望激化中國的內部矛盾，但討論區的留言風向幾乎一面倒，不是反駁就是嘲諷。

責任編輯：陳建錫

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社會矛盾 疫情 烏魯木齊 成都 北京 上海

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