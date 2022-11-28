內地網絡熱搜「張珊珊」是誰 與35間核酸檢測公司有關聯

核酸檢測一直是疫情之下的熱點話題。有內地網民發現，一位名叫「張珊珊」（亦有報道稱「張姍姍」）的人，與內地35間核酸機構有關聯，「哪裡有她的公司，哪裡就有疫情。 ​而且是剛注冊沒幾天，就全員檢測。」

甘肅蘭州日前傳出個別待轉運的群眾核酸檢測呈陰性，市衛健委在通報中更點名會向涉事的蘭州核子華曦實驗室予以嚴肅處理。隨後網民發現，蘭州核子華曦的監事張珊珊，竟然在35間核酸機構任職監事。基本上「哪裡有她的公司，哪裡疫情爆發」。

不只是「張珊珊」引發質疑，還有一位「張核子」也浮出水面。根據工商信息，蘭州核子華曦背後母公司是深圳核子基因公司，實控人是張核子。據內媒「第一財經」報道，「企查查」信息顯示，張核子擔任法定代表人的企業有20家，基本都是生物科技和基因科技公司，其中5家企業已經注銷。而內地共有30多間「核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司」，背後的控股公司基本都是核子基因，而實際控制人都是張核子，但法人各有不同。

▲ 網絡圖片

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數據統計顯示，截至發稿時，核子基因僅在今年就注冊了16間「核子華曦」，注冊時間大多集中在近3個月。其中，11月份注冊了西寧公司；10月份批量注冊了珠海、泉州、廈門、銀川、太原、青島、大連、海口8家公司；9月注冊了北京核子華曦未來醫學檢驗實驗室有限公司和貴州公司，8月份注冊了蘭州公司；5月份注冊了內蒙公司。核子基因還通過其100%控股的合肥、南寧、雲南的核子基因科技有限公司注冊核子華曦的合肥公司、南寧公司和雲南公司。

網民評論稱，這些人的背景可能不一般。

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責任編輯：尹航

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