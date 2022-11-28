【神州快訊】第13屆深圳灣國際遊艇展舉行 助建「全球海洋中心城市」

▲ 深圳灣國際遊艇展（13屆2022秋季）舉行。

2022年11月25日，由中國（廣東）自由貿易試驗區深圳市前海管理局支持，深圳灣遊艇會主辦的「深圳灣國際遊艇展（13屆2022秋季）」舉行，這也是目前業界公認的華南地區交易規模最大、最具形象力的遊艇行業盛會。

發展遊艇產業 具先天優勢

在建設「海洋強國」的時代背景之下，建設「全球海洋中心城市」是中央賦予深圳市的重要使命，是推進「雙區」建設的重要支撐，也是深圳打造全球城市標杆的重要路徑。深圳市引領海洋文化經濟和遊艇產業的發展與繁榮具有先天優勢。

據出席本屆深圳灣國際遊艇展的行業人士和投資者反饋，以及深圳灣遊艇會船艇全產業交易平台與保稅港記錄數據表明，深圳是目前我國船艇進出口貿易額最大的口岸城市，也是國外相關產業投資與發展的首選城市。據知，深圳市人大常委會、政協深圳市委員會從遊艇行業法規法律理順、營造優越的行業營商環境和產業發展政策與文化等方面出謀獻策，深圳市海洋局從產業規劃與企業服務方面，為行業發展與繁榮排憂解難。

▲ 深圳灣遊艇會扎根大灣區、深耕遊艇業。

扎根大灣區 籌建遊艇自由港

隨着海洋體制改革深化，法律、法規、制度不斷完善，配套政策的實施，海洋觀念的改變，海洋生活方式將深入人心，遊艇不僅是國際符號、世界元素，還具濃厚大眾休閒運動的公共屬性。

深圳灣遊艇會25年來扎根大灣區、深耕遊艇業，是目前國内停泊超級豪華遊艇數量最多、尺寸最長、國際著名品牌最多的遊艇會，全球化、創新性、引領、標杆等元素在其港灣目之所及皆是，例如：采用德國技術自行研發建設運行，目前是世界最長（380 米）的索道衝浪，讓全球衝浪愛好者接踵而至；引進意大利的水下機器人，為船艇靜態時智能清蠔除垢，使船艇運行低碳節能；與美國、澳大利亞的公司合作，設計建造大灣區首個生態海上高爾夫球競賽平台。

為了更好地促進遊艇行業發展與繁榮，深圳灣遊艇會還充分利用已成功運行的遊艇粵港澳自由行以及遊艇保稅港政策許可條件，正在籌劃建設大灣區遊艇自由港、海上運動競賽中心、遊艇旅遊國家示範港，助推深圳建設全球海洋中心城市的發展。

（資料由客戶提供）