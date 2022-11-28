胡錫進：民眾有權表達意見 但慎防其他力量劫持

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【世界盃2022】外媒：央視刪世界盃未戴口罩場景
多地傳出有民眾抗議封控，《環球時報》前總編輯胡錫進指，民眾有表達意見的權利，但要小心被其他力量利用甚至劫持，令情況向意想不到的壞方向發展。
胡錫進在微博上發表評論：
民眾有表達意見的權利，而且你可能是抱著善良的願望，有表達正當訴求的初衷，只是我想提醒，很多事情有它的規律，當大家參與啟動了有的事情之後，它的方向就很可能難由普通參加者繼續掌控，而容易被另外的力量利用甚至劫持，最終可能變成摧毀我們所有人生活的洪水。
所以，懇請大家保持清醒。老胡的這些想法來源於我從學生時代到記者生涯種種親歷的沉澱，那些經歷和所見所聞就像是為我打了疫苗。我相信中國防疫的初衷是善意的，而且一度取得很大成果......同時，讓我們多存一個心眼，知道我們參與的一些事情，可能存在很大風險被導流到我們意想不到的方向上，最後反而給我們大家留下更糟糕的局面。
他又呼籲政府在重大問題上堅決走群眾路線，事情越是棘手難辦，愈要傾聽民眾呼聲，愈要用實際行動保持社會的信心和團結。黨和政府與人民群眾的利益是高度一致的，要讓這種一致不斷在具體事務上得到體現，防止有些地方的做法逆著群眾的呼聲來。只要全國真正擰成一股繩，就決不會有邁過不去的坎。
責任編輯：陳建錫