胡錫進：民眾有權表達意見 但慎防其他力量劫持

多地傳出有民眾抗議封控，《環球時報》前總編輯胡錫進指，民眾有表達意見的權利，但要小心被其他力量利用甚至劫持，令情況向意想不到的壞方向發展。

胡錫進在微博上發表評論：

民眾有表達意見的權利，而且你可能是抱著善良的願望，有表達正當訴求的初衷，只是我想提醒，很多事情有它的規律，當大家參與啟動了有的事情之後，它的方向就很可能難由普通參加者繼續掌控，而容易被另外的力量利用甚至劫持，最終可能變成摧毀我們所有人生活的洪水。

所以，懇請大家保持清醒。老胡的這些想法來源於我從學生時代到記者生涯種種親歷的沉澱，那些經歷和所見所聞就像是為我打了疫苗。我相信中國防疫的初衷是善意的，而且一度取得很大成果......同時，讓我們多存一個心眼，知道我們參與的一些事情，可能存在很大風險被導流到我們意想不到的方向上，最後反而給我們大家留下更糟糕的局面。