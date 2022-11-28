建銀國際栗潛心：應對世紀挑戰 堅定不移推進「一帶一路」

中共二十大謀定新的政經路線，並提出「構建人類命運共同體、創造人類文明新形態」的全球觀。時代變局下，香港如何發揮所長，抓住新的發展機遇？

建銀國際董事長、「一帶一路」總商會理事會副會長栗潛心接受本報專訪時表示，在日趨複雜的國際環境中，堅定不移和加快推動「一帶一路」建設，是應對世紀挑戰的解題思路。香港要發揮專業服務優勢，成為聯通世界共建共贏的平台，有助香港開創新局。

港揚金融優勢 建綜合服務平台

「一帶一路」倡議自2013年提出，是中國是為實現全球可持續發展和共同繁榮提出的中國方案，明年將迎來十週年。但在疫情肆虐背景下，以及地緣政治變化因素令國際秩序加速變革，有關「一帶一路」與全球可持續發展關係的雜音增多，外界對「一帶一路」倡議的前景也提出質疑。

栗潛心表示，當下正值世界百年變局和世紀疫情交織，經濟全球化遭遇逆流，氣候變化、疫情防控等全球性問題挑戰前所未有，這是全世界需要共同去面對的時代難題。她指，國家主席習近平在本月出席印尼G20峰會時，提出「各國要樹立人類命運共同體意識，倡導和平、發展、合作、共贏」，號召全球「共迎時代挑戰、共建美好未來」，向世界展示了中國推動疫後全球經濟復甦和構建人類命運共同體的大國擔當。

栗續稱，自2013年9月「一帶一路」倡議提出以來，共建「一帶一路」成效顯著，在疫情逆勢下，中國與「一帶一路」沿線國家貿易規模保持強勁增長勢頭，為全球經濟發展注入持續動力。在日趨複雜的國際環境中，堅定不移和加快推動「一帶一路」建設，是應對世紀挑戰的解題思路，亦是大勢所趨的歷史必然。

今年是香港回歸25週年，習近平講話時曾指「未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。」如何抓住時間窗口推動新局，是香港各界的關注重點。

栗潛心認為，在百年變局下，國家正加快構建更高質量的發展新格局，實施更寬泛、更深層次的對外開放。對香港來說，正是新的歷史機遇。她說，香港背靠祖國、聯通世界，以獨特的制度和區位優勢成為內外雙向開放的重要樞紐，應充分發揮制度、文化、區位的功能，利用好專業服務優勢，積極融入國家發展大局，全面參與粵港澳大灣區發展和深度參與「一帶一路」建設。

中共二十大報告中進一步明確了「一帶一路」的功能定位，即要「共建一帶一路成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台」。行政長官李家超在其首份施政報告中也提出特區政府將成立「融入國家發展大局督導組」，為香港建立更為遼闊的網絡，並將組織代表團到「一帶一路」沿線國家和地區考察，向外展示香港優勢，說好香港故事。

栗表示，在高層頂層設計下，在港工商界企業更要抓住機遇，在「一帶一路」建設中發揮更重要作用，在複雜多變的國際市場裏保持戰略定力，為「一帶一路」建設提供法律、航運、金融、諮詢等專業服務，打造「一帶一路」綜合化服務平台。

「特別是身處國際金融中心的在港中資金融機構，更應充分發揮金融服務業專業優勢，在『一帶一路』國家對外貿易和對外投資融合發展過程中，為沿線國家項目提供包括上市集資、債券、基金等在內的綜合金融服務」，她介紹，「一帶一路」總商會最新推出了「中企境外熱點項目大數據綜合服務平台」、「一站式專業服務平台」、「『一帶一路』項目對接平台」三大平台，希望能在提供專業服務、加強國際經貿投資合作、深化香港與內地合作、推動國際人文交流和對外文化溝通方面，為「一帶一路」建設貢獻綿薄之力，也為中國企業在「走出去」的過程中開拓更廣闊空間。

本報駐京記者：潘攀