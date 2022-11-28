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加拿大印太戰略指華日益具破壞性 京：提嚴正交涉（更新版）

國情動向 16:24 2022/11/28

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加拿大昨日（27日）推出新的印太戰略，將投入更多資源應對日益具有「破壞性」的中國，同時也要在氣候變遷和貿易議題上與北京合作。

在北京，中國外交部發言人趙立堅表示，加拿大出台的有關戰略涉華內容充斥意識形態偏見，渲染炒作所謂「中國威脅」，對中國無端指責攻擊，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向加方提出嚴正交涉。中方始終堅持和平發展，倡導開放包容，踐行合作共贏，始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者。

中國駐加拿大使館對此表示強烈反對，敦促加方認清時代潮流和國際大勢，摒棄冷戰思維，停止破壞地區和平穩定、損害中方利益的行徑，停止在涉華問題上搞政治操弄、干涉中國內政。

路透社報道，這份長達26頁的文件提到26億加幣（約151億港幣）的支出款項，包括提升加拿大在印太地區的軍事部署和網路安全、緊縮外國投資法規以保護知識產權，並防止中國國有企業收購重要的礦產供應。

加拿大的印太戰略文件表明，中國是一股日益具破壞性的全球力量，並正尋求將國際秩序塑造成日益偏離加方利益和價值觀的環境，加方會根據當前中國的現實和清晰的評估採取應對方法，在存在深刻分歧的領域挑戰中國。

在台灣問題上，文件重申一個中國政策不變並表示會反對任何威脅台海現狀的片面行動。

文件也提到加拿大將在氣候變遷、全球衛生和核子擴散等議題，與北京合作。

責任編輯：李冰琪

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