神舟十五號明晚發射 是空間站建造階段最後一棒

據中國載人航天工程辦公室介紹，神舟十五號瞄準11月29日23時08分在酒泉發射。飛行乘組由航天員費俊龍、鄧清明和張陸組成，費俊龍擔任指令長。此次任務是空間站建造階段最後一次飛行任務，主要目的包括為驗證空間站支持乘組輪換能力，實現航天員乘組首次在軌輪換等。

據悉，此次任務是中國載人航天工程今年的第六次飛行任務，也是空間站建造階段最後一次飛行任務，航天員乘組將在軌工作生活6個月，任務主要目的為驗證空間站支持乘組輪換能力，實現航天員乘組首次在軌輪換；開展空間站艙內外設備及空間應用任務相關設施設備安裝與調試，進行空間科學實驗與技術試驗；進行空間站日常維護維修；驗證空間站三艙組合體常態化運行模式。

中國載人航天工程新聞發言人季啟明今日在發布會上介紹，按計劃，神舟十五號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙前向端口，形成三艙三船組合體，這是中國空間站目前最大的構型，總質量近百噸。在軌駐留期間，神舟十五號航天員乘組將迎來天舟六號貨運飛船、神舟十六號載人飛船的來訪對接，計劃於明年5月返回東風著陸場。

目前，空間站組合體狀態和各項設備工作正常，具備交會對接與航天員乘組輪換條件。神舟十五號載人飛船和長征二號F遙十五運載火箭產品質量受控，神舟十五號航天員乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，發射前各項準備工作已基本就緒。神舟十四號航天員乘組計劃於一周內完成在軌輪換任務，返回東風著陸場。

3名航天員費俊龍、鄧清明、張陸將執行載人飛行任務。57歲的費俊龍繼十七年前的神舟六號載人飛行，今次再度擔任指令長，其他兩人是首次升空。

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責任編輯：尹航