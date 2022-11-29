  • 27°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 14:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地增3.8萬宗本土病例 上海迪士尼重開4日即關閉

社會熱點 09:34 2022/11/29

分享：

分享：

內地新增逾3.8萬宗本土病例，較上日稍為回落，北京錄得逾4000宗，而廣東及重慶分別逾8000宗，上海則迫近200宗，迪士尼重開僅4日即宣布關閉。

國家衛健委公布，全國省區市新增確診病例3561宗，包括廣東1168宗，北京957宗，重慶209宗，四川177宗，河南164宗，雲南144宗等；無症狀感染34860宗，包括慶8583宗，廣東7725宗，北京3429宗，四川1406宗，山西1335宗，新疆991宗，陝西900宗，吉林809宗，山東808宗，天津791宗等。

廣東8893宗新增病例，近九成仍來自廣州，海珠、白雲等區昨起陸續恢復公共交通服務，天河、番禺等區疫情發展較快，繼續暫停；越秀區今起加強社區管理，暫停大型活動及會議，企事業單位居家辦公，除保障市民生活和城市基本運行的企業和機構，其餘經營性場所一律暫時停產停業。

北京4386宗，當地本輪疫情由現時傳播力最強的Omicron BF.7引發，官方昨要求分區分級分類展開防控工作，部分超市和前置倉臨時關停，近三成外賣員被封控。上海178宗下收緊防控，今起進入餐廳、酒吧、超市等須持48小時核酸陰性證明，迪士尼樂園、東方明珠等景點暫時關閉。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
傳染病 疫情 Disney 中國

上一篇文章

美駐華使館關注封控 鼓勵公民儲備14天糧水

下一篇文章

二次逃離潮後 鄭州富士康擬向留守工人派錢（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地新症突破4萬宗 北京主要流傳毒株傳染性為迄今最強
內地新症突破4萬宗 北京主要流傳毒株傳染性為迄今最強
台灣周四放寬口罩令 下周末取消入境人數限制
台灣周四放寬口罩令 下周末取消入境人數限制
多地續有民眾抗議封控 BBC稱記者上海採訪被帶走（多圖，有片）
多地續有民眾抗議封控 BBC稱記者上海採訪被帶走（多圖，有片）
坐13年未算最慘 吳亦凡恐面臨「化學閹割」
坐13年未算最慘 吳亦凡恐面臨「化學閹割」
內地網絡熱搜「張珊珊」是誰 與35間核酸檢測公司有關聯
內地網絡熱搜「張珊珊」是誰 與35間核酸檢測公司有關聯
網傳明日起停止A4紙銷售？上海晨光文具回應
網傳明日起停止A4紙銷售？上海晨光文具回應
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款