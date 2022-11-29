內地增3.8萬宗本土病例 上海迪士尼重開4日即關閉

內地新增逾3.8萬宗本土病例，較上日稍為回落，北京錄得逾4000宗，而廣東及重慶分別逾8000宗，上海則迫近200宗，迪士尼重開僅4日即宣布關閉。

國家衛健委公布，全國省區市新增確診病例3561宗，包括廣東1168宗，北京957宗，重慶209宗，四川177宗，河南164宗，雲南144宗等；無症狀感染34860宗，包括慶8583宗，廣東7725宗，北京3429宗，四川1406宗，山西1335宗，新疆991宗，陝西900宗，吉林809宗，山東808宗，天津791宗等。

廣東8893宗新增病例，近九成仍來自廣州，海珠、白雲等區昨起陸續恢復公共交通服務，天河、番禺等區疫情發展較快，繼續暫停；越秀區今起加強 社區管理，暫停大型活動及會議，企事業單位居家辦公，除保障市民生活和城市基本運行的企業和機構，其餘經營性場所一律暫時停產停業。

北京4386宗，當地本輪疫情由現時傳播力最強的 Omicron BF.7引發， 官方昨要求 分區分級分類展開防控工作，部分超市和前置倉臨時關停，近三成外賣員被封控。上海178宗下收緊防控，今起進入餐廳、酒吧、超市等須持48小時核酸陰性證明，迪士尼樂園、東方明珠等景點暫時關閉。

責任編輯：陳建錫