辛偉誠稱中英關係黃金時代已結束 中方促勿隨美國起舞（更新版）

英國首相辛偉誠發表首次外交政策演說，他指中英關係「黃金時代」已經結束，中國對英國利益構成系統性挑戰，但雙方應管控競爭，不能採取冷戰方式。

（更新中方回應）

中國駐英使館發言人批評，英方言論充滿意識形態偏見，惡意歪曲詆毀中國政策，對此堅決反對。中方敦促英方摒棄偏見，尊重事實，停止詆毀中國，停止干涉中國內政，不要隨美國起舞，不要給中英關係發展人為設置障礙。英方應同中方相向而行，在相互尊重、合作共贏基礎上，拓展合作、管控分歧，這才是符合兩國人民利益的正確選擇。

使館發言人並稱，英方對一些中國企業投資項目的阻撓完全違背市場原則和國際貿易規則，其後果已很清楚，只會是損人害己。

不應採冷戰方式 忽視中國在國際事務上重要性

辛偉誠周一晚出席倫敦金融城市長的晚宴，並發表演說闡述外交政策。他指，借助貿易促使中國社會改變和政治改革是幼稚的想法，北京正有意識地利用國家權力手段爭奪全球影響力。但他反對冷戰言論和態度，又強調不能簡單忽視中國在國際事務上的重要性，包括在全球經濟穩定或應對氣候變化等方面。他說英國不會安於現狀，將以務實方式應對競爭對手。

他在講說中提出3個政策方向，分別是重振英國與歐洲的關係、以更長遠目光看待中國，以及加強與印太地區的聯繫。



對於英國廣播公司（BBC）記者在上海被扣查一事，辛偉誠指，中國對英國價值觀和利益構成系統性挑戰，而「更強大的威權主義」令挑戰變得更加嚴峻。

中英關係「黃金時代」的概念由2015年時任英國首相卡梅倫提出，同年中國國家主席習近平訪問英國，雙方簽署一系列合作協議，涵蓋汽車、能源等多個領域。但隨著中美貿易戰爆發、中歐關係轉差，到近期雙方在俄烏戰爭上的不同立場，英國內部對華鷹派佔據主導，該個概念普遍被認為已名存實亡。

責任編輯：陳建錫