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李克強：保持中日關係穩定發展符合雙方利益

國情動向 10:45 2022/11/29

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國務院總理李克強在第八輪中日企業家和前高官對話會上發表視像致辭，表示中日是搬不走的鄰居，保持中日關係健康穩定發展符合雙方利益，有利於兩國人民的福祉，也有利於地區乃至世界的和平、穩定與發展。

李克強表示，中日同為世界主要經濟體，共同利益與合作空間廣泛。面向未來，雙方要致力於和平友好共處，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，客觀理性看待對方發展，相互尊重、平等相待，維護和平的外部環境、穩定的周邊環境，實現中日和地區國家的共同發展。

習近平與岸田文雄就中日建交50周年互致賀電

中日海洋事務高級別磋商 京：敦促日方停止一切侵犯主權行徑

李克強指出，雙方可以發揮互補優勢，結合各自國家發展需要，持續推進和深化經貿合作。中方願同日方在數字經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老、維護產業鏈供應鏈穩定暢通等方面加強對話合作，更好實現互利共贏。

李克強強調，對外開放是中國的基本國策，中國開放的大門沒有理由也決不會關上。中方堅持自由貿易、公平貿易，致力於持續打造市場化法治化國際化營商環境，對各類企業一視同仁、公平對待。中國始終是世界的大市場和各國投資的熱土，歡迎包括日企在內的各國企業繼續擴大對華合作。

責任編輯：易燕丹

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