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內地多城發布新政：核酸篩查不必全員參與

社會熱點 15:00 2022/11/29

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​​健康時報報道，內地多個城市發布新政，明確核酸篩查不必全員參與，「應檢盡檢」也可有例外。目前，除廣州7區要求按需核酸檢測外，重慶、鄭州等地也對核酸檢測作出調整。

廣州多區：無社會面活動人員可不參加全民檢測

11月27日、28日，廣州越秀、荔灣等區相繼發布「在部分街道開展核酸檢測『應檢盡檢』的通知」。其中「注意事項」明確表示：長期居家老人、每日網課學生、居家辦公者等無社會面活動的人員，如果沒有外出需求，可以不參加全員核酸篩查，減少人群聚集感染風險。

內地多地通知核酸檢測時表述有變：有些人可以不參加

重慶：無疫小區、社區可不參加全民檢測

11月26日，重慶市衛健委副主任李畔在發布會上指出，「無疫小區」「無疫社區」不參加近期三輪全員核酸檢測。

近期，重慶市四個區（渝中區、九龍坡區、江北區、渝北區）和三個區縣（梁平區、墊江縣、秀山縣）開展全域或部分區域核酸檢測。近5天都沒有陽性的街鎮、有陽性的街鎮中近5天沒有陽性的社區和小區，不用參與這次全員核酸檢測。

內地嚴審核酸檢測企業上市 翌聖生物突遭取消審議

鄭州：高風險區外其他區域停止集中核酸篩查

11月26日，河南省鄭州市相關部門負責人在發布會上表示，除新鄭市順延各項臨時管控措施至11月29日24時外，中牟縣、登封市、新密市、滎陽市將根據近日新增病例，科學精準劃定高風險區，除高風險區外的其他區域停止集中核酸篩查，恢復低風險區管理。主城八區確有需求的市民，在總體可控的情況下，28日、29日每戶每天一人憑24小時核酸陰性證明，可外出一小時購買生活物資。​​​​

責任編輯：易燕丹

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