國家衛健委：封控管理要快封快解 應解盡解

內地近日多地爆反封控抗議，國家衛健委今日（29日）表示，封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。

國務院聯防聯控機制今日召開新聞發佈會，國家衛健委發言人米鋒表示，要根據檢測、流調結果做好風險研判，精準判定風險區域。封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便；要科學分類收治陽性感染者，妥善做好兒童、老年人和有基礎性疾病患者的收治、照護，促進患者早日康復；要持續整治層層加碼，對群眾的合理訴求及時回應和解決；要加快推進新冠病毒疫苗接種，特別是老年人接種。

及時通過核酸篩查和疫情研判快封快解

國家疾控局監督一司司長程有全表示，長期封控不僅極大影響人民群眾的正常生產生活秩序，還容易造成焦慮情緒，引發生活困難，這種情況必須予以糾偏和避免。為此，各地要進一步加強高低風險區劃分標準的培訓，組織做好風險區域劃定和管理，原則上高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大。在疫情傳播風險不明確或存在廣泛社區傳播的情況下，可適度擴大高風險區域劃定範圍，但要及時通過核酸篩查和疫情研判，快封快解。

對風險人員的判定要以現場流調為依據，不得通過時空伴隨擴大範圍，造成大面積的「誤傷」，最大限度降低因疫情給群眾帶來的不便。對高風險區既要嚴格管控，做到「足不出戶」，也要全力做好服務保障工作，滿足群眾基本生活和就醫用藥需求。同時，做好封控隔離人員的疏導，加大對老弱病殘孕等特殊群體的關心幫助力度，解決好人民群眾實際困難。

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責任編輯：袁瑋婧