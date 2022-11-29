憧憬防疫放寬 滬指收升2.3%重回3100點 房地產旅遊股領漲

市場憧憬防疫放寬，內地股市滬指收高2.3%，收復3100點，旅遊股、房地產股領漲。

A股高開高走，午後持續走高，截至收盤，滬指收報3149.75點，漲2.31%，成交額4391億元；深成指收報11089.01點，漲2.40%，成交額5234億元；創業板指收報2339.79點，漲1.78%，成交額1569億元。

板塊方面，多數上揚，地產股全天強勢，掀起漲停潮；旅遊、電器、證券、銀行股集體活躍；疫苗股尾盤急拉，康希諾漲超12%；電力、航運板塊調整。

具體來看，地產股掀起漲停潮，板塊全線上漲，近40股漲停。消息上，房企融資「第三支箭」正式落地。

景點及旅遊板塊強勢領漲，截至收盤，桂林旅遊、雲南旅遊、九華旅遊等超10股漲停。

國家衛健委：封控管理要快封快解 應解盡解（不斷更新）

高盛料內地經濟續受疫情拖累 或明年這時間結束清零

抗原檢測股午後繼續上揚，優寧維、泰林生物、諾唯贊20%漲停，義翹神州、萬孚生物等多股漲超10%。

路透引述前海開源首席經濟學家楊德龍稱，防疫未來會繼續優化，最終將朝著放鬆的方向發展。由此一來，消費會出現恢復性增長，經濟也將復甦。

他還指，內地今年出台了一系列穩樓市政策，明年可能還會出台更大規模的救助措施，這對於銀行地產及相關產業鏈都有巨大提升，也有利於推動經濟復甦。

責任編輯：李冰琪