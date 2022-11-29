傳四川宜賓大火 消防車又被防疫圍欄擋去路（有片） 社會熱點 15:50 2022/11/29 分享： 分享： 新疆烏魯木齊大火造成10人死亡，引發民眾質疑封控措施阻礙救援的風波未平，網傳四川宜賓「悲劇重演」 ，又有消防車被防疫圍欄擋住去路，延誤救災。 網傳影片顯示，宜賓一處住宅周一（28日）晚間起火，消防車卡在被防疫鐵皮圍欄佔據大半的狹窄巷弄裡，巷弄另一旁還停滿私家車，令消防車更顯侷促且進退不得。官方暫未通報有關事件，具體傷亡未明。 責任編輯：易燕丹 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 中央政治局部署優化防控 習近平要求糾正「一刀切」 減少影響經濟 2022/11/10 中央政治局部署優化防控 習近平要求糾正「一刀切」 減少影響經濟 衛健委：防疫嚴格執行「九不准」 防止一刀切、簡單化 2022/11/05 衛健委：防疫嚴格執行「九不准」 防止一刀切、簡單化 新疆一住宅樓火災釀10死 官方強調該樓為低風險區居民可下樓 2022/11/25 新疆一住宅樓火災釀10死 官方強調該樓為低風險區居民可下樓 【內地疫情】封控過百天後 新疆烏魯木齊宣布社會面基本清零 2022/11/26 【內地疫情】封控過百天後 新疆烏魯木齊宣布社會面基本清零 你可能感興趣 中央政治局部署優化防控 習近平要求糾正「一刀切」 減少影響經濟 21:47 2022/11/10 中央政治局部署優化防控 習近平要求糾正「一刀切」 減少影響經濟 衛健委：防疫嚴格執行「九不准」 防止一刀切、簡單化 15:17 2022/11/05 衛健委：防疫嚴格執行「九不准」 防止一刀切、簡單化 新疆一住宅樓火災釀10死 官方強調該樓為低風險區居民可下樓 10:46 2022/11/25 新疆一住宅樓火災釀10死 官方強調該樓為低風險區居民可下樓 網絡熱話 社會民生 火災 防疫措施 新冠肺炎疫情 疫情 四川省