傳四川宜賓大火 消防車又被防疫圍欄擋去路（有片）

新疆烏魯木齊大火造成10人死亡，引發民眾質疑封控措施阻礙救援的風波未平，網傳四川宜賓「悲劇重演」 ，又有消防車被防疫圍欄擋住去路，延誤救災。

網傳影片顯示，宜賓一處住宅周一（28日）晚間起火，消防車卡在被防疫鐵皮圍欄佔據大半的狹窄巷弄裡，巷弄另一旁還停滿私家車，令消防車更顯侷促且進退不得。官方暫未通報有關事件，具體傷亡未明。

責任編輯：易燕丹

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