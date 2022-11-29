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國務院聯防聯控機制：加快提升80歲以上人群接種率

社會熱點 16:19 2022/11/29

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國務院聯防聯控機制印發有關《加強老年人新冠疫苗接種工作方案》，要求堅持「應接盡接」原則，加快提升80歲以上人群新冠疫苗接種率，並繼續提高60至79歲人群接種率。

《方案》指出，60歲以上人群第一劑新冠疫苗接種率已超過90%，但還需要繼續做好60至79歲，特別是80歲以上人群全程接種和加強免疫工作，以發揮病苗的保護作用，降低老年人感染新冠病毒後發生重症、危重症和死亡的風險。

《方案》明確，所有已獲批開展加強免疫接種的疫苗及組合，均可用於第一劑次加強免疫。根據國內外真實世界研究和臨床試驗數據，結合中國老年人群疫苗接種實際，第一劑次加強免疫與全程接種時間間隔調整為3個月以上。

國家衛健委：封控管理要快封快解 應解盡解

國家衛健委：近期群眾反映的問題 主要不是針對防控本身

另外，《方案》要求地方各級聯防聯控機制要建立工作專班，對老年人新冠疫苗接種工作專項安排，明確各有關單位責任，進一步落實養老院、老年活動中心等重點場所的接種工作。科學評估禁忌症，對確有接種禁忌人員，要逐一列明具體原因。

各地亦要加強轄區內老年人接種工作的監督和評估，全面掌握接種工作進度和質量，總結接種工作經驗，查找薄弱環節，不斷完善工作，深入基層調研指導，堅決杜絕簡單化、「一刀切」。

責任編輯：易燕丹

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