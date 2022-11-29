中國外交部斥BBC潑髒水 據報英國召見中國駐英大使（更新版）

中國外交部回應國內示威問題，強調中國防疫政策正確兼有效，公民自由受到充分保障，批評英國廣播公司（BBC）借記者被捕一事向中國潑髒水。據英媒報道，英國召見中國駐英大使。

＊更新英國召見中國駐英大使

天空新聞（Sky News）及倫敦旗幟晚報（Evening Standard）報道，英國外交部就事件召見中國駐英大使。英國外交部暫未作出回應。

外交部發言人趙立堅在今日（29日）的新聞發布會上稱，中國公民享有的各項合法權利和自由依法得到充分保障，但行使任何權利和自由都要在法律框架內。

對BBC記者在上海採訪示威時一曾被帶走扣查，趙立堅稱，外國記者在中國依法享有新聞報道權利，同時也必須遵守中國的法律法規，採訪報道時候應提前出示記者證，不得從事與記者身份不符的活動。他質問，在中國有許多外國媒體，為甚麼每次都是BBC出問題？把髒水潑向中國，秉承BBC一貫的碰瓷作風。

趙立堅又提到英國政府暴力對待示威者、阻撓中國採訪，以及BBC長期在涉疆、涉港問題上歪曲報導、惡意抹黑中國的問題，並質問BBC記者究竟是報道新聞還是製造新聞？他敦促英國政府尊重事實，謹言慎行，收起虛偽的雙重標準，停止玩弄雙重標準。

多地續有民眾抗議封控 BBC稱記者上海採訪被帶走（多圖，有片）

責任編輯：陳建錫